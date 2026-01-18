「声出して笑ってたら、突然の地獄…」NHK大河『豊臣兄弟！』が、歴史が苦手な人にも刺さるワケ
2026年1月4日から放送が開始されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。小一郎こと豊臣秀長（仲野太賀）と、藤吉郎こと秀長の兄・秀吉（池松壮亮）がメインとなっている。豊臣兄弟という歴史に詳しくない人でも馴染みのある2人にスポットライトを当てた、新大河ドラマの魅力を語りたい。
◆小気味良い会話劇
まず登場人物同士の“会話”が目を引いた。テンポ感の良い会話劇は自然と耳に入ってくる。口調の荒い姉・とも（宮澤エマ）と小一郎の会話シーンも、思わず声を出して笑ってしまうようなドタバタホームコメディ的ホッコリ感を覚える。
中でも、二枚では足りないほどの舌を使い、あることないことベラベラとまくしたてる藤吉郎は吸引力抜群だ。言っていることは支離滅裂ではあるが、その話し方や表情から、傾聴を強制してくる怪しげなセミナー講師のような妙な説得力がある。“天下の人たらし”と言わしめる豊臣秀吉らしさを、早くも表現している池松の演技はすごい。
また、会話中の間の使い方や表情の引き出しの多さを巧みに使い、“トラブルシューター”として問題を解決していく小一郎も、一見カッコ悪く見えるが、それでも暴力に頼らない姿勢はカッコいい。人の懐に入ることに長けている、ある意味「部下にしたい」と思わせる兄弟像が描かれている。
◆ハイテンションであることの効用
とはいえ、日常の会話シーンはややハイテンションぎみで、大河ドラマらしい重厚感は薄まっている。しかし、舞台は戦国時代。人が虫けらのように一方的に命を奪われるシーンは珍しくなく、精神的にしんどくなる瞬間が多い。コメディ的なやりとりが散りばめられ、バランスをとることにより、戦国時代の残酷さを緩和させすぎることなく表現できている。
また、会話劇の軽快さが持つ効用は他にも見られた。2話では祝言を抜け出した直（白石聖）が小一郎の前に姿を現し、抜け出した理由を「どうしても無理なんじゃ、顔が」と語る。続けて、「あんたと違って顔立ちは良いし、目は切れ長で、鼻筋もとおった優男よ。あんたと違って」と小一郎に遠回しに求愛する姿は、微笑ましくも可愛らしい。
その数分後に、村は野盗の襲撃に遭う。そして小一郎は、幼馴染の信吉（若林時英）の切り落とされた顔を胸に抱き、「わしらが何をした？」と泣き叫ぶ。そんな胸キュン展開が繰り広げられたすぐ後に、斬首された信吉の死体が映し出され、小一郎たちが生きる戦国時代の残酷さが際立って表現されていた。作中のテンションが高いことも、より当時のリアルを鮮明に映し出しているように思う。
◆次は誰が？ 先がわかるデスゲーム
作品の見せ方で言えば、デスゲームとして楽しめるところも魅力と言える。1話では織田信長（小栗旬）の暗殺を企てている斎藤義龍（DAIGO）が放ったスパイ・横川甚内（勝村政信）が登場し、2話では信吉が殺された。
キャストの知名度から、「この人が演じているなら、ある程度は長生きしそうだな」とキャラの寿命を邪推したくなる。ただ、勝村や若林が演じるキャラが早々にあっさりと退場したとなると、次は誰が退場するのかをワクワクし、さらにはヒヤヒヤさせられる。
とはいえ、本作は歴史ものだ。織田信長だって当然死ぬ。誰が死ぬのかがわかっているデスゲームと言えるが、どの話数で死ぬのかはわからない。寿命がわかっているキャラが、いつ退場するのかも楽しみ方の一つかもしれない。
◆小栗旬、ラスボスとしての存在感
個人的に一番印象に残っているのは、織田を演じた小栗旬のラスボス感だ。本作の織田は、誰もが知る通りの残虐非道な男。妙なギャップを加えてマイルドなキャラ設定にし、視聴者ウケを狙うこともない。それでも、圧倒的なカリスマを持ち、自分よりも年上の重鎮を従えていることに、小栗は強い納得感を持たせ、嫌悪感を抱かせないのはさすがだ。
とりわけ、身体を微妙に傾け、顔を覗き込むように見つめる姿勢の威圧感がすごい。その様子はまるで相手の腹の内を見透かしたかのようで、その怖さは底知れない。これだけ織田が仕上がっているとなると、真のラスボスとなりそうな徳川家康を演じる松下洸平にも期待したくなる。
気軽に楽しめつつも緊張感があり、先の展開が読めそうでありながらも続きが気になる。今後も新しい大河ドラマの放送を心待ちにしたい。
＜文／望月悠木＞
【望月悠木】
フリーライター。社会問題やエンタメ、グルメなど幅広い記事の執筆を手がける。今、知るべき情報を多くの人に届けるため、日々活動を続けている。X（旧Twitter）：@mochizukiyuuki
