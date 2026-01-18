「考えた人、天才！」ニトリの“ブックスタンド”が凄すぎた。1冊から使えて本棚のストレス解消！
本や雑誌、漫画などを立てて収納する際、「ブックエンドで仕切っているのに、いつの間にか倒れてしまう……」というプチストレスを感じたことはありませんか？1冊本を抜き取ることで雪崩が起きてイラっとする、そんな悩みを解決してくれるのがニトリの「1冊でも倒れないブックスタンド」です。
◆「1冊でも倒れないブックスタンド」とは？
ニトリの「1冊でも倒れないブックスタンド」1,290円（税込）は、名前の通り、たった1冊の本でも倒れずに立てて収納できる優秀なアイテムです。立てておきたい本の量が多いとブックエンドが重さに耐えきれなかったり、逆に1冊のみだとブックエンドが使いづらかったりと、本の収納は悩みが尽きないですよね。
一見何か分からないようなフォルムですが、ピアノの鍵盤のようなパーツが本の厚みに合わせて持ち上がることでストッパーの役割をしてくれるというものです。どの位置に本を差し込んでもしっかり立てておけるので、ズボラな方にもぴったり！
◆倒れないから、ノンストレス！
筆者の息子は読書が好きで、どんどん増えていく本や漫画の収納に困っていました。今読んでいる漫画を机に置いていたのですが、間の本を抜き取るたびに雪崩が起きていて、机の上が荒れがちに…。
ブックスタンドを使用してみると、適当に本を入れ込んでも、すっきりと立てて収納することができました。素材はプラスチック製で、ストッパーとなるパーツも固くないので、本を傷つけることなく差し込むだけでOKなのも嬉しいです。
間の本を雑に抜き取っても左右の本が倒れる心配がないので、圧倒的に使いやすいです。実際に使用してみると、思っていた以上に快適で「考えた人天才！」と感動してしまいました。
1冊だけ立てておくこともできて見た目もすっきりと整うので、机の上がごちゃごちゃすることがないのも良いですよね。子どもの学習机で学校の教科書置きに使用するのも良さそうでした。
デスク横に手帳を立てて置いたり、仕事の書類の整理もしやすそうだったので、家中で使用できるのが◎！子どもから大人まで、本だけでなくCDやDVDの収納にも幅広く使用できます。
◆複数台連結できるジョイントも！
本好きの方なら専用の本棚にきれいに収納している方も多いと思いますが、「間の本を抜くことでどうしても本が倒れてしまうのが気になる……」という方は、複数台ジョイントしてたくさんの本をすっきり収納することもできます。
スタンドのサイドに連結できるジョイントが付いているので、複数台購入してつなげることで、たくさんの本を収納することが可能です。本棚に、作業デスクに、子どもの学習机にと、家中どこでも使えます。
両サイドの本が倒れないように慎重に本を抜き取る必要もなく、片手でスッと抜き取ることができるので、小さなストレスがなくなりました。本などをすっきりと収納したい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
