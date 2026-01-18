公金の横領、詐欺は近年、もっとも社会が嫌う犯罪だろう。巨額の詐欺となれば、なおさらだ。新型コロナウイルス感染症の拡大によって大きな影響を受けた事業者に対して支給された「持続化給付金」をめぐる詐欺は、いまも少なくない人たちの生活に影を落とし続けている。ライターの宮添優氏が、今も続く持続化給付金不正受給をめぐる混乱についてレポートする。

【写真】コロナ禍で支給された「持続化給付金」とは？

＊ ＊ ＊

まだ多くの国民が覚えているであろう「持続化給付金」という言葉。すっかり過去のものになりつつある「コロナ禍」に悩まされたあの頃、仕事や生活に行き詰まった人々を国や自治体が支援する目的で給付されたものだ。だが、収入や身分を偽り、不正に給付金を得る不届き者が相次いだ。

あれから数年が経ったが、不正者の現状、そして原資が血税である給付金の返金状況はどうなのか？ 取材をすると、どうしようもない「事実」が浮かび上がった。

「もともとは地元の建築会社で働いていました。コロナ禍で仕事が減ったりして、職場の先輩から”いい話がある”と言われて関わってしまったのが、不正受給に加担することだったんです」

神奈川県内に暮らす男性（20代）は、職場の先輩に唆され、会社員であったにもかかわらず、数年前から「個人事情主である」と虚偽の申請を出し、およそ100万円の給付金を不正に受給した。しかし、この金のうち、男性が受け取ったのは30万円程度。残金は件の先輩や、先輩の協力者らに分配されたのだという。

「俺がバカだったことは認めますが、みんなやっているといわれて、書類渡せば手続きもやってくれて、確かに金も入ってきた。コロナ禍の緊急事態だし、これが悪いことだとは本当に思っていなかったんです。緊急事態なのだからみんなしょうがなくやってるんだ、そう自分に言い聞かせていただけかもしれませんが」

男性は不正受給を認めるが、逮捕や起訴はされておらず、実は返金もしたと訴える。罪を償ったし、相応の罰も受けたと言えそうだが、それでも「不正受給」の呪縛から今なお逃れられないのはなぜなのか。

「国が、不正受給者の個人名などを、ずっとサイトに載せているんです。だから、今も僕の名前は”不正した者”としてネットでさらされている。自分的には心を入れ替え、何とか金も返してやり直すぞと思っていましたが、名前を消してくれない」（男性）

罪を償ってなお晒され続けるのは確かにひどい。だが、不正受給者を今も掲示し続けている経済産業省に聞くと、男性が説明するのとは違う事情が見えてきた。

経産省HPから名前は消えても……

経産省に問い合わせたところ、いま現在も「不正受給認定者」としてホームページに名前を載せている人たちは、不正受給した金の全額、もしくは一部の返金を終えていない人たちだという。そのため、改めて前出の男性に確認すると「返金は開始しているがまだ一部、100万円なんてまとめて用意できない」ということだった。

確かに、返金が終わっていないのはよくないことだろう。とはいえ「名前も居住地も晒すのは厳しい措置ではないか」と経産省の担当者に聞いてみたが「やはり不正受給なので」と、その厳しい姿勢を軟化させる様子はなさそうだ。

ただ、身から出た錆とはいえ、働いて返金しようにも、このような状況であれば仕事に就くことも難しくなる。男性は「ネットで自分の名前を検索するとバレる」「怖くて求人への応募もできない」と項垂れ、心を入れ替え再スタートしようとしてもできないと訴える。別の不正受給者も、同じようなジレンマを抱えている。

「自宅に帰ると、父親が弟を殴りつけ、母親も横で取り乱していました。弟が給付金の不正受給をやったんです」

福岡県内在住の看護師（20代）の弟は、知人に言われ、存在しない収入を偽装するなどして持続化給付金を不正に受け取っていた。およそ100万円が弟の口座に振り込まれていたが、その大半は知人に持っていかれ、弟は5万円程度を駄賃としてもらっただけだという。なぜばれたのか。

「経済産業省のサイトに、不正受給をしたと弟の名前が出たんです。苗字が珍しく、名前で検索すれば弟のSNS、そこから私のSNSや実家の家業まで分かってしまう。それで、知らない人が調べて実家のお店に嫌がらせの電話をかけてきました」（福岡県在住の看護師）

女性や家業関係のSNSにも「税金泥棒」「金を返せ」というメッセージが届き、家族が戦慄したと振り返る。

「結局、家族からお金を借りて弟はお金を返しました。そうすれば、ネットから名前が消えると思ったんです。でも甘かった。経産省のサイトからは確かに名前が消えました。ですが、経産省HPの情報を引用したまとめサイトなどの情報は消えず、その情報を元に嫌がらせをしてくる人たちが次々と現れたんです。私や家族全員がSNSを一斉にやめて、家業のホームページも畳みました」（福岡県在住の看護師）

それからまもなく3年が経とうとしているが、ふと思い出したようにSNSで「エゴサ」してみると、今もなお、弟の名前や家業について「泥棒である」といった第三者の書き込みを見つけることができるという。

「もちろん悪いのは弟です。でも、罪を償ったとしても理解してもらえないというのは本当につらいです。その後、就職しようと面接までたどり着けても不正の件がすぐにばれ、まともな仕事にもつけていない」（福岡県在住の看護師）

今も経産省HPには、「持続化給付金の不正受給者」として数百人に及ぶ名前と居住地が公表されている。確かに、国民が未曽有のウイルスに翻弄される中、火事場泥棒のような卑劣さで、国民の血税をだまし取った罪は重い。しかし、国の「公表」という晒し首により、働いて返金することもままならない状況なのだとしたら、与えられた罰が重すぎて更生の道が険しすぎる気もする。