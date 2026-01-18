中村倫也が主演するドラマ「DREAM STAGE」（TBS系）の第1話が、16日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、K-POPの世界を舞台に、“元”天才音楽プロデューサーの吾妻潤（中村）が、落ちこぼれボーイズグループ「NAZE」（ネイズ）と出会い、夢に向かって踏み出していく姿を描くK-POP版“スポ根”ドラマ。

数多のグループがひしめき、しのぎを削るK-POPの世界。中でもひと際注目を集めるのが、リョウ（岩瀬洋志）がセンターを務める新人ボーイズグループ・TORINNER（トリナー）だ。韓国・仁川空港には、海外ツアーを成功させ、帰国した彼らを待ち受ける多くのファンが詰め掛ける。

一方、かつてある問題を起こしてK-POP業界を追放された“元”音楽プロデューサー・吾妻潤も、韓国に到着。元恋人で、弱小芸能事務所を経営しているナム・ハユン（ハ・ヨンス）と再会する。

ナムは、50億ウォン（約5億円）もの借金をして、新たなボーイズグループを結成する計画を進めていた。TORINNERの選抜から漏れた“残り物メンバー”の7人組「NAZE（ネイズ）」を吾妻にプロデュースさせるべく、NAZEメンバーで日本人のカイセイ、ユウヤ、韓国人のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ人のターンと吾妻を会わせる。

しかし、彼らがダンスレッスンする姿を見た吾妻は、「レベルが低いにも程がある」とバッサリ。「K-POPで生き残れるのは10万人に1人。かなわない夢を追うのは人生の無駄だ」と言って突き放し、猛反発するメンバーたちと、いきなり険悪な雰囲気に…。

放送終了後、SNS上には、「中村倫也と韓国ドラマで沼ったイ・イギョンの共演が胸熱過ぎる」「好きな内容だった。4年振りの君花みたいで楽しい」「終盤に玉置浩二さんの『メロディー』が出て来て泣いた。斉藤由貴さんと倫也さんのお芝居にグッと来た」「アイドルものの熱さや努力する姿は刺さる。アイドルって最高」などの感想が投稿された。

また、中村が演じる吾妻の回想シーンに、ボーカルダンスグループ「原因は自分にある。」のメンバーが登場したことから、「『DREAM STAGE』を見ていたら、げんじぶが出てきて発狂した」「倫也くんの回想シーンに、げんじぶが出てきてびっくり!」「えっげんじぶ、出るなら言ってよ」「げんじぶがまさかの出演、かつ中村倫也プロデュースの大人気アイドルという設定で泣いた」といった反響が集まった。