80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿53ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£¡£¼Ì¿¿¤Ï3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖVanessa Paradis(Ë®Âê¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×)¡×(amazon¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×Èþ¤·¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º

¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£(53)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÈþ¤·¤¤Æü¡¹¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆü´©»æ¡Ö¥ë¡¦¥Õ¥£¥¬¥í¡×¼Ò¤¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À­¸þ¤±»¨»ï¡ÖMadame Figaro(¥Þ¥À¥à¡¦¥Õ¥£¥¬¥í)¡×¤Î»£±Æ¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£

¡¡¼ã¡¹¤·¤¤¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö­à¤¹¤­¤Ã»õ­á¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÈþ¤·¤¤!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤Ï1987Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£93Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥Ë¡¼¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥Ó¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£98Ç¯¤«¤éÇÐÍ¥¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤È¸òºÝ¡£»ö¼Âº§¤Î´Ø·¸¤È¤Ê¤ê°ìÃË°ì½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬2012Ç¯¤ËÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤ÏºòÇ¯¡¢¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLe Retour Des Beaux Jours¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£


 