¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×Èþ¤·¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£(53)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈþ¤·¤¤Æü¡¹¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆü´©»æ¡Ö¥ë¡¦¥Õ¥£¥¬¥í¡×¼Ò¤¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¸þ¤±»¨»ï¡ÖMadame Figaro(¥Þ¥À¥à¡¦¥Õ¥£¥¬¥í)¡×¤Î»£±Æ¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¼ã¡¹¤·¤¤¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Öà¤¹¤¤Ã»õá¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÈþ¤·¤¤!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤Ï1987Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£93Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥Ë¡¼¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥Ó¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£98Ç¯¤«¤éÇÐÍ¥¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤È¸òºÝ¡£»ö¼Âº§¤Î´Ø·¸¤È¤Ê¤ê°ìÃË°ì½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬2012Ç¯¤ËÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤ÏºòÇ¯¡¢¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLe Retour Des Beaux Jours¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£