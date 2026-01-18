¡È¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤µ¡É¤Ø¤Î°µÅÝÅª¼«¿®¤«¤é10Ç¯ÊÝ¾ÚÉÕ¤¤ÎPFAS¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡Ø¥³¥ì¡¼¥ë¡Ù¤Çñ»Ò¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤òÄ´Íý¤·¤¿
¶áÇ¯¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Í³²Êª¼Á¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ëPFAS¥Õ¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¡£¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢É®¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCORELLE¡Ê¥³¥ì¡¼¥ë¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢Å´¤È¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°·Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÁÐÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢ÂÑµ×À¤â¹¥É¾¤À¤«¤é¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¼ÂºÝ¤É¡¼¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤³¤Á¤é¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥³¥ì¡¼¥ë¡Ù¤Ï¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ê¢¨¡Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤µ¤¬Ä¹»ý¤Á
PFAS¤Ï¡ÖPer- and poly-fluoroalkyl substances¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡ÖÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¾Î¡£°Â²Á¤ÇÊØÍø¤Ê¥Õ¥ÃÁÇ²Ã¹©¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ä¶¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á·üÇ°¤«¤é¡¢¶áÇ¯¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¤ÎPFAS¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»È¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç³Æ¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤âÆÈ¼«¤Î¥¨¥³¤Ê²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¡¢¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥³¥ì¡¼¥ë¡Ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤·¤«¤â¡¢Á´À¤³¦¶¦ÄÌ¤Ç10Ç¯´Ö¤ÎÆâÌÌÊÝ¾Ú¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤µ¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤Ê¤É¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¼Ú¤ê¤¿¤Î¤¬¡ØFrying pan 26cm¡Ù¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¡¢¾Æ¤ñ»Ò¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Î£³¼ïÎà¤òÄ´Íý¤·¤Æ´¶ÁÛ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡§¤Õ¤ÃÁÇ¼ù»é¤ä¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¥Ï¥¹¤ÎÍÕ¤¬¿åÅ©¤òÃÆ¤¯¸ú²Ì¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç½éºÎÍÑ
¡Ø¥³¥ì¡¼¥ë¡Ù¤ÏPFAS¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹âµé¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¡¢¤³¤Î26Ñ¤Ï¸ø¼°EC¤Ç13200±ß¡£¤¿¤À¡¢10Ç¯ÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¥×¥í¥Ä¡¼¥ëÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â²Á¤ÊÊ¬¥¥Ã¥Á¥ó±Ç¤¨¤â³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»È¤¦Á°¤ËÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÀâÌÀ½ñ¤È¤ÏÊÌ¤ËÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÑ»æ¡£¤è¤ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ø¥ª¥¤¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¼êÆþ¤ì¤ÎÊýË¡¤ä¡¢¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ú²Ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤éºÆÅÙ¤Î¡Ø¥ª¥¤¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ë¤è¤êÇ®¤Ç±ø¤ì¤¬Íî¤Á¡¢ÀÇ½¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜÂÎ¤Ï1040g¡£°Â²Á¤Ê¥Õ¥ÃÁÇ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥º¥Ã¥·¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÒ¼ê¤Ç¥Õ¥¡¥µ¥Ã¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬Í×¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å´·Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹üÂÀ¤Ê½Å¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ®¿Í½÷À¤¬ÉáÄÌ¤Ë°·¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ý¤Á¼ê¤ÎÉôÊ¬¤â¶âÂ°¤Ç¡¢º¬¸µ¤Ë¤Ï¡Ø¹â²¹Ãí°Õ¡ÙÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤âÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó3ÉÊÄ´Íý¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ëÇ®¤µ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óº¬¸µ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥ß¥È¥ó¤ä¥¿¥ª¥ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÌÌ¤Ï¡¢¾¯¡¹¥¶¥é¥Ã¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý¡¢Ãæ´ÖÁØ¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¢ÆâÌÌ¤ËÄ¶¹â²¹¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ç¥Á¥¿¥ó¡¦¥¸¥ë¥³¥Ë¥¦¥à¡¦¥»¥é¥ß¥Ã¥¯Ê´Ëö¤òÍ»¹ç²Ã¹©¤·¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î3ÁØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ò¤½¤ÎÂ¾¤Î¶âÂ°¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê±úÆÌ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¿©ºà¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ëÌÌÀÑ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¡¢¿©ºà¤ò¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤ì¤Ï¥Ï¥¹¤ÎÍÕ¤¬¿åÅ©¤òÃÆ¤¯¥í¡¼¥¿¥¹¸ú²Ì¤ÈÆ±Åù¤Î¸ú²Ì¤ò¶âÂ°²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ±þÍÑ¤µ¤ì¤ëµ»½Ñ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°½Ò¤Î¡Ø¥ª¥¤¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¼«¸Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¼ê´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÕ¤Ë¡È°é¤Æ¤ë·Ï¡É¤ÎÅ´¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄ´Íý¤Ø¡ª
ÌÜ¶Ì¾Æ¤¡¢ñ»Ò¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë
¼ê¤Ï¤¸¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¡£¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇ®¤·¤ÆÉ½ÌÌ¤Ë¹Ô¤¤ï¤¿¤é¤»¡¢Íñ¤ò³ä¤Ã¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯Æþ¤ì¤ë¤È¥¤¥¤´¶¤¸¤Ç¥¸¥å¥¯¥¸¥å¥¯¾Æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤Ï¿ôÊ¬¤Ç¥¹¥ë¥ê¤È¡£
¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤¬Ãã¿§¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ø¤Ð¤ê¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¥¤¡¼¥¸¡¼¤ÊÎÁÍý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥ê¥Ã¡¢¥×¥ë¥Ã¡¢¥¸¥å¥ï¥Ã¤È¤·¤¿ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤¬´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤¤ÎÁÍý¤ÎÂåÉ½³Ê¡¦ñ»Ò¡£ÎäÅàÉÊ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¿å¤äÌýÉÔÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¡¢ñ»Ò·×²è¡ØÁÏ¶È¤ÎÌ£ À¸ñ»Ò 12¸Ä¡Ù¤Ç»î¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¤ò¤Ò¤¤¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢Åà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Îñ»Ò¤òÇÛÃÖ¡£¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·¡¢¿å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾Æ¤ÌÜ¤¬ÉÕ¤¯¤Þ¤ÇÇ®¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï±©º¬ÉÕ¤¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ê¥¤¥¹¤Ê´¶¤¸¤Î±©º¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡ª ±©º¬¤ÏÉ½ÌÌ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤«¤º¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤¬¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»®¤ò¾è¤»¡¢¥¯¥ë¥ê¥ó¥Ñ¤È¤ä¤ì¤Ð¸«»ö¤Ê±©º¬ÉÕ¤ñ»Ò¤¬´°À®¤Ç¤¹¡£¤¹¤«¤µ¤º¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ì£¤âÀäÉÊ¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿À¸¤ÎÈé¤¬¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î±©º¬¤È¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÀ¸¤ó¤Ç¥¦¥Þ¤¤¤Ç¤¹¡£
3ÉÊÌÜ¤Ï¡¢É½ÌÌ¤ò¾å¼ê¤Ë¾Æ¤¯¤³¤È¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹Ê´¤«¤éÀ¸ÃÏ¤òºî¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Ò¤¤¤Æ¼å²Ð¤Ç¿ôÊ¬¡£¾®¤µ¤Êµ¤Ë¢¤¬¥×¥¯¥×¥¯½Ð¤Æ¤¤¿¤é¥¿¡¼¥ó¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤é¤³¤Á¤é¤â¸«»ö¤Ê¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î³ê¤ê¤¬¤è¤¯¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬¼«Í³¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤Î¤â¥¤¡¼¥¸¡¼¡£¥¿¡¼¥Ê¡½¤ò¥µ¥Ã¤ÈÇ¦¤Ð¤»¤Æ¥¯¥ë¥Ã¤È¤ä¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤ËÅ·ÃÏÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤âÌ£¤Ï¡¢°ÂÄê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¼å²Ð¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÅÁÆ³Î¨¤ÇÃæ¿´¤Þ¤ÇÇ®¤¬Æþ¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¾Æ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªº£²ó¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯²Ð¤ÎÄ´Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¥³¥ì¡¼¥ë¡Ù¤Ï¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Çí¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¶¯²ÐÄ´Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¤Î¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤âºî¤ì¤ë¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÂ°¥Ø¥é¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥¿¥Õ¤ÊÀß·×¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î»îÍÑ¤Ï¿·ÉÊ¤Î¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Ó¤ê¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ë¼ïÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏºÆÅÙ¤Î¡Ø¥ª¥¤¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤ÇÀÇ½¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤ä¡¢10Ç¯ÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ï¤«¤Ê¤êÍê¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥³¥ì¡¼¥ë¡Ù¤Ï¥Õ¥ÃÁÇ·Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤è¤ê½Å¤¯¡¢»¨¤Ê»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢PFAS¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¹Æ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¼¹É®¼Ô: Ãæ»³½¨ÌÀ)