＜土井コマキのアジア音楽探訪 Vol.21＞

2025年11月22・23日に、台湾の4人組バンド・Fire EX.が主催するフェス『FireBall Fest. 火球祭』に初めて行ってきました。今回はFire EX.のSam（楊大正／Vo/gt）さんへのインタビュー内容も交えてお届けします。

■メリーゴーラウンドからチアリーダー登場まで…“Wonderland”を目指したフェス

会場は、台北市のお隣、桃園国際空港がある桃園市・楽天桃園野球場。到着してまず目に入るゲート前のポールに、出演アーティストたちのフラッグが！ もうそれだけでめちゃくちゃテンションが上がるのです。かわいいロッキンなデザインは、全て、日本のイラストレーター・TM paintのイラストで統一されていて、球場内の世界観の作り込みがバッチリ！ オフィシャルグッズも独特で、缶ビールのデザインもフェスオリジナルだし、なんとTENGAがスポンサーで、オリジナルデザインのTENGAが販売されていました（笑）。

土井：このフェスには「『ROCKIN’ WONDERLAND』というサブタイトルがついています。まさにワンダーランドでした！どんな思いが込められているのですか？

Sam：私がとても好きな曲に「Winter Wonderland」という、クリスマスシーズンによく流れるジャズの楽曲があります。“Wonderland” という言葉には、とても美しくて、幸せに満ちた場所というイメージがあり、私はこの言葉がとても好きなんです。『FIREBALL Fest.』は、ロックミュージックを愛するすべての人たちのためのフェスであり、来てくれた人にとって“Wonderland”のような場所であってほしいと思っています。2024年からこのサブタイトルを使い始めましたが、今振り返ってもとても的確だったと感じています。

初開催の頃からメリーゴーラウンドを設置し、その後は海賊船などのアトラクションも追加。屋台やコンテンツもどんどん充実させてきました。来場者の皆さんに、まるで遊園地や縁日のような感覚で楽しんでもらえたら、という思いがありました。会場のさまざまな場所に小さなサプライズを散りばめて、歩きながら「ふふっ」と笑顔になれる瞬間をたくさん見つけてもらえたら嬉しいですね。ハード面の演出も含めて、遊園地のような雰囲気、そして幸せで楽しい空気感を大切にしています。大切な人と一緒に過ごす、幸せなWonderland。そんな時間と気持ちを、来場者の皆さんに届けたいと思っています。

もちろん肝心のステージもとても見やすくて、グラウンド内に2つ横並びに配置されています。順に演奏が繰り広げられ、球場のスタンド席から両方のステージがしっかり見えます。もちろんグラウンドに簡単に降りられるので、ステージ前でスタンディングで楽しむのも自由。行ったり来たり自分のペースで楽しむための心遣いが素晴らしいなと思いました。

球場の外もお楽しみがいっぱい。フリーエリアにステージが2つ。マーケットゾーンも大きくて、飲食店と雑貨店がたくさん。さらにはネイルやピアスやタトゥーのショップもあって、シールでしょ？ と思ったら、ちゃんと彫ってた！ びっくり。フェスでパッと彫るくらいカジュアルなファッションなんですね、きっと。私は勇気が出なかったです。飲食ブースで大根餅とパフェをゲット。フェスで大根餅なんて、めちゃ台湾、なんてヘルシー。これがまた本当に美味しかったです。日本のアーティストが多いからか、お好み焼きなど日本メニューも多かったです。

■ロックミュージックと野球がクロスオーバーするフェスでありたい

印象深かったのはファミリーで参加しているお客さんへの配慮が多かったこと。人生において音楽を卒業しなきゃいけないなんて寂しい。学生の頃結成されたFire EX.と一緒に25年、歳を重ねてきたファンの皆さんが、親になっても音楽を卒業せずに子供も一緒にずっと楽しめるように用意されていることが多いこと。巨大なブランコがグラウンドに設置されていたり、子供向けケーブルテレビの「歌のお兄さんお姉さん」的なグループ、YOYO家族藝人が登場して、歌と踊りを披露。これに子供だけじゃなくてパンクキッズたちもめちゃくちゃ盛り上がって踊っていて驚きました。みんなかわいい！ さらには、この球場がホームのプロ野球チーム・楽天モンキーズのチアリーダーも登場してパフォーマンス。私は知らなかったのだけど、台湾はプロ野球がとても人気で、チアリーダーたちはアイドルグループとしてデビューするほど人気なのだそうです。ということで、やはりこのパフォーマンスタイムも大盛り上がり。応援ソングだと思われる楽曲で、みんな同じ振り付けで踊ってハッスルしてました。

土井：これだけ過ごしやすい会場を実現するには、調整が大変だったのでは？

Sam：2019年が初開催（野球場での開催はこの年が初めて）で、次が2023年でしたが、その間に4年空いてしまい、2023年は正直かなり大変でした。スタッフが入れ替わったり、会場条件も変わっていたりして、ほぼ新しいイベントを一から作り直すような感覚でした。ただ、2023年から2025年まで3年連続で同じ場所で開催できていることで、会場や現実的な条件も安定し、基礎的な運営ノウハウがどんどん蓄積されてきています。2023年以降は、来場者の声をしっかり聞きながら、「体験として足りなかった部分」を改善することにとても力を入れてきました。ひとつ心残りだったのは、今年こそオンラインオーダーシステムを実現したかったことです。ライブを観ながら、長時間並ばずに飲食や物販を注文できる仕組みを目指していました。ただ、この規模の人流に対応できる技術は、台湾ではまだ実用化された前例がなく、今回は実現できませんでした。とても悔しいですが、技術会社と引き続きトライを重ねて、近い将来必ず形にしたいと思っています。

土井：プロ野球の選手が登場したり、チアリーダーが登場したり、野球にちなんだコンテンツが多いのはなぜですか？

Sam：主催のFire EX.は、もともと大の野球好きなバンドです。楽天桃園棒球場を使わせていただけているのも、長年野球ファンとして楽天モンキーズを応援してきた関係があるからです。そうした背景もあり、私たちはこの会場でコンサートを行った最初のバンドになりました。ここは、ある意味「自分たちのホームグラウンド」のような存在です。野球との距離がとても近いからこそ、キュレーションの段階でも自然と野球の要素を取り入れたいと考えましたし、プロ野球の球場で行うイベントとして、とても自然な流れだと思っています。『FIREBALL Fest.』は、ロックミュージックと野球がクロスオーバーするフェスでありたい。音楽だけでなく、台湾の野球文化そのものも、もっと応援される存在であってほしいと思っています。

2日目の大トリのFire EX.のシークレットゲストがまさかの野球選手でびっくり。林智勝という引退したばかりのスター選手だそう。野球のお決まりの応援スタイルで、会場中が大熱狂でした。ロックフェスの最後にまさかのコンテンツでもうひと盛り上がり。やりすぎではないかと思うほどの花火も上がり、大団円でした。そしてその翌日、11月24日に公開になったのが、昨年『WBSCプレミア12』で優勝した台湾チームのドキュメンタリー映画『冠軍之路』の主題歌、Fire EX.「今天的我」。MVも感動してしまう。

■Fire EX.がHi-STANDARD、『AIR JAM』から受けた影響

土井：日本からもAge Factory、ELLEGARDEN、WANIMA、YOUR SONG IS GOOD、04 Limited Sazabysが出演していましたね！

Sam：実は、毎年たくさんのアーティストをお招きしています。そもそも『FIREBALL Fest.』が生まれた背景には、2000年にHi-STANDARDが主催した『AIR JAM』の存在が大きく影響しています。Fire EX.は2000年に結成されたバンドで、Hi-STANDARDから非常に大きな影響を受けてきました。「いつか自分たちもフェスを主催したい」「しかも野球場という場所で」という思いは、どこかで当時、先輩たちの音楽祭から受け取った刺激への憧れでもあったと思います。そのため、フェスの形式や美学においても、Fire EX.自身の好みや感覚を大切にしています。私たちはもともと日本の音楽がとても好きですし、2012年以降、日本の音楽シーンとは長年にわたって深い交流を続けてきました。だからこそ、多くの日本のアーティストをお招きすることは、とても自然な流れであり、特別な目的があるというよりも、私たちにとってはごく当たり前の選択です。『FIREBALL Fest.』という場所で、台日友好の関係性が自然な形で表現され、台湾のリスナーが日本の音楽をより深く知るきっかけになり、そして日本のアーティストにとっても、台湾でのステージが「第二の故郷に帰ってきた」ように感じられる、そんなフェスでありたいと思っています。

土井：ステージ後方にスケボーのランプがあったりして、音楽の隣にあるようなカルチャーも合わせて、ストリートカルチャーを提案しているのが素敵だなと思いました。今後どんなフェスにしていきたいですか？

Sam：ステージ上でも話しましたが、私たちは成長していく過程で、さまざまなサブカルチャーの影響を受けてきました。サブカルチャーは、いわゆるメインストリームではない文化です。中学・高校時代にロックが好きだと、当時の主流の音楽が好きな人たちとは、少し距離があったりもしました。でも、ロックが好きな人は、スケートボードやグラフィティなど、他のサブカルチャーに関わる人たちとも自然とつながり、すぐに仲良くなれる。少数派ではあるけれど、とても強い仲間意識がありました。主催者として、若い頃にジャンルを越えて仲間と混ざり合って過ごした時間は、今でもとても大切な思い出です。だからこそ、こうしたフェスを開催できる立場になった今、音楽だけでなく、それぞれの分野で長年努力してきた仲間たちを招きたいと思っています。40代になっても、子どものように一緒に遊び、現場で形にしていく。それは、年齢を重ねても「自分たちが本当に好きなもの」を変わらず大切にし続けるという、私たちの原点でもあります。今の『FIREBALL Fest.』の在り方には、とても満足しています。このまま存在し続けてほしいと思っていますし、同時に、時代とともに進化していくことも必要だと感じています。時代がどんな新しい刺激を与えてくれるのかを受け取りながら、一方で、最初に大切にしていた純粋さは失わずにあり続けたい。そんなフェスでありたいと思っています。

土井：日本の音楽ファンにも来てほしいですね。

Sam：『FIREBALL Fest.』は、台湾のバンド・Fire EX. が主催する音楽フェスです。ここには、台湾で最高だと思う音楽、最高のアーティストたちが集まっています。同時に、私たちが心からリスペクトしている、日本の素晴らしい音楽家たちもたくさん出演しています。とても楽しくて、居心地のよい場所です。ぜひ一度、『FIREBALL Fest.』に遊びに来てください。きっと、このフェスを好きになってもらえると思います。皆さんを心から歓迎しますし、しっかりおもてなしします。会場でお会いできるのを楽しみにしています！

■Modern Cinema Master、The Crane …現地でグッときた台湾アーティスト

さてここからは、今回見ることができた中で、グッときた台湾アーティストを紹介させてください。まずは、「當代電影大師 Modern Cinema Master」。2019年に結成された4人組のバンド。権威ある台湾のインディロック音楽アワード『金音創作賞』の常連アーティストでもあります。今年も最優秀ライブパフォーマンス賞を受賞し、パフォーマンスも披露していました。飾りっけが全くない。ポストパンクでノイジーで、ちょっとセンチメンタルなインディロック。男っぽくゴツゴツしていて、とってもかっこいいライブバンドでした。全ロックファンに見てほしいです。

続いて「鶴 The Crane」は、日本では2023年にSIRUPとのコラボ曲で出会った方も多いのではないかと思います。今回やっとライブを見ることが出来たのですが、歌声が素晴らしくとってもエレガントなんだけど、ユーモアもあって素晴らしかったです。なんとロマンチックなバラード曲でクラウドサーフしたんですよ！ あんなにエレガントでロマンチックでゆったりとしたクラウドサーフを初めて見ました。ライブ後に少しインタビューできたのですが、スタジアムでのパンクバンドが多いフェスに出るというので、楽しんでもらえるようにと工夫をしたのだそう。しかもそれが、告別式のようなイメージだったというのも興味深いです。

このフェスはPIZZA OF DEATHリスペクトなムード漂うフェスなのですが、そんな中に登場していた「普通隊長 Captain Ordinary」。実は見れなかったんですが今回出会って、触れさせて欲しい曲があります。それは「短褲精神」という曲。意味は「短パンスピリット」。英語タイトルが「Stay Gold」なんです。愛が過ぎる！ シャレが効いてる！ 聴いてみてください。彼らのことが愛おしくなりますよ。

他にも、韓国からはSe So Neonとイ・ラン（feat. 鄭宜農）、香港のGDJYB 雞蛋蒸肉餅、UKからWhile She Sleepsが出演。さらに台湾のアーティストもパンク色の強いアーティストだけではなく、R&Bやソウル寄りのアーティストも多くて、イメージより色々な広がりのあるフェスで素敵でした。また、その幅のある音楽性を、そのまま全部楽しんでいるお客さんたちが素敵！ 目の前のパフォーマンスが素晴らしければ、グルーヴに完全に身を任せて自由に踊って楽しむ。その音楽の楽しみかたが最高でした。音楽に対してめっちゃオープンマインドだし、フィジカルを解放するのが得意なお客さん達なんだなと思いました。この素敵なお客さんたちには、きっと主催のFire EX.のマインドが反映されているのだと思います。それが一番感動しました。言葉が分からなくても、なんだか心打たれて、目頭が熱くなってしまうFire EX.の曲のパワーとボーカル・Samの歌のパワー、触れた人をファンにしてしまう魅力。そして共鳴しているお客さんたちに、痺れました。Wonderlandは、決して誰かが作って用意してくれるものではなくて、集まる人全員で作るものなのだと実感した2日間でした。日本のロックファンにも親しみやすいフェスだと思いますので、おすすめします！

（文＝土井コマキ）