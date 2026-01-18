¡Ø¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£ ±ø¿¦ÆÃÁÜÈÉ ¥·¡¼¥º¥ó2¡ÙBS11¤Ç1·î25Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È
·Ù»¡ÁÈ¿¥ÆâÉô¤ÎÉåÇÔ¤ÈÆ®¤¦±ø¿¦ÆÃÁÜÈÉ¤òÉÁ¤¯¡¢±Ñ¹ñÈ¯¤ÎÈÈºá¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£ ±ø¿¦ÆÃÁÜÈÉ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ¡Ë¤¬¡¢1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êBS11¤Ë¤ÆÌµÎÁBS½éÊüÁ÷¡ª
±Ñ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ù»¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£ ±ø¿¦ÆÃÁÜ ¡Ä
º£ÅÙ¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ï¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É ¡Ý¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡Ý¡Ù¥¥ã¥¹¥È
±ÑBBC¤Ç2012Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÉ¾²Á¤È¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢2021Ç¯¤ËËÜ¹ñ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó6¤ÏºÇ½ªÏÃ¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬1700Ëü¿ÍÄ¶¤òµÏ¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¡¢ÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó7À©ºî¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É ¡Ý¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡Ý¡Ù¡ØEXPO¡ÝÇúÈ¯Êª½èÍýÈÉ¡Ý¡Ù¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¥¸¥§¥É¡¦¥Þ¡¼¥¥å¥ê¥ª¡£
¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤ËÄ´ººÂÐ¾Ý¤¬Âå¤ï¤ê¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤âËÜºî¤ÎÆÃÄ§¡£º£²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É ¡Ý¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡Ý¡Ù¡Ø¥¢¥µ¥·¥ó¡¿ÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¡Ù¤Î¥¡¼¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥º¤¬Ä´ººÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£
º£²ó¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤¿½±·â»ö·ï¤ÇÍ£°ìÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿½÷À·ÙÉôÊä¡£¾Ú¿Í¸îÁ÷Ãæ¤Î·Ù»¡¼ÖÎ¾¤¬½Æ·â¤µ¤ì·Ù´±¤¬»àË´¡¢½Å¾É¤Î¾Ú¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÊÌ¼ÖÎ¾¤Ë¤¤¤¿¥Ç¥ó¥È¥ó·ÙÉôÊä¤À¤±¤ÏÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£±ø¿¦ÁÜººÈÉ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ä¥Ç¥ó¥È¥ó¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢¾Ú¿Í¸îÁ÷¤Î¾ðÊó¤¬·Ù»¡³°Éô¤ËÏ³¤ì¤¿²ÄÇ½À¤È¥Ç¥ó¥È¥ó¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤¤»Ï¤á¤ë¡Ä¡£
Á°¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¢¡¼¥Î¥Ã¥È½äººÉôÄ¹Ìò¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥³¥à¥¹¥È¥ó¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°½äººÌò¤Î¥ô¥£¥Ã¥¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ë¥¢¡¢¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ø¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¹·Ù»ëÌò¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥À¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥³¥Ã¥¿¥ó·ÙÉôÊäÌò¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥ó¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼Ìò¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥â¡¼¥È¥ó½äººÌò¤Î¥Ë¡¼¥ë¡¦¥â¥ê¥Ã¥·¡¼¤¬Â³Åê¡£
¥·¡¼¥º¥ó2¤«¤é²Ã¤ï¤ë¥¡¼¥ê¡¼°Ê³°¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ü¥Ê¡¼¡Ê¡Ø¥·¥§¥È¥é¥ó¥É¡Ù¡Ë¡¢¥ê¥º¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê¡Ø»þ¶õ·º»ö1973¡¡LIFE ON MARS¡Ù¡Ë¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥Ã¥Ä¡Ê¡ØGiri / Haji¡Ù¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¡¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£ ±ø¿¦ÆÃÁÜÈÉ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡ËÊüÁ÷¾ðÊó
BS11¤Ë¤Æ1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êËè½µÆüÍËÆü 9¡§59¡Á10¡§55¤ËÊüÁ÷
2012Ç¯¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿BBCÀ½ºî¤Î¥¯¥é¥¤¥à¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¡Ù¤¬¡¢±Ñ¥·¥ê¡¼¥º¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡Ù¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢²áµî13Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â¹â¤¤»ëÄ°¼Ô¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÊÆDeadline¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜ¹ñ¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÁ´7ÏÃ¤«¤é¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó6¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¡Ù¤Ï±Ñ·Ù»¡¤Î¡Ä
