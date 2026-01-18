¡Ö¥¿¥±¤Ï±ÑÍº¤À¡×¡Ö¿¿¤ÎÅ·ºÍ¡×ÉÔ¿¶¤Ç¤âÀï¤¤Â³¤±¡¢Éü³è¤·¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ò¥½¥·¥¨¥ÀÈÖµ¼Ô¤¬¼êÊü¤·¤ÇÀä»¿¡ª¡Ö±Ê±ó¤Ëµ²±¤µ¤ì¤ë¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¤³¤Îº¤Æñ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¿¼Â¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¿¥±¡¦¥¯¥Ü¡Êµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ë¤¬Ã±¤Ê¤ë°ì¿Í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÂ³°¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»ñ¼Á¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡Êª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤³¤½¡¢¿¿¤ÎÅ·ºÍ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤½¤Î»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¥Æ¥Ë¥¹³¦¤Î»êÊõ¥Ê¥À¥ë¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤Ê¤¤Ê¿»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎµçÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤½ºÇ¹â¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¥¿¥±¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡¡·è¤·¤Æ½çÄ´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤ÏºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÎÄã¶õÈô¹Ô¤¬¶Á¤¡¢Á°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤Æ11°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¡¢ºÆ¤Ó²¤½£¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤È¤¤¤¦Ìî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸¤Ø°ú¤Ìá¤½¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤Ï¡¢¾õ¶·¤¬°²½¤¹¤ë¤È°°Õ¤ËËþ¤Á¤¿¸«Êý¤ò¤¹¤ë¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡¢Èà¤ÏÊÌ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¿¥±¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥å¥ê¡¦¥¦¥ë¥Ç¥£¥ó¡ÊÇò¤ÈÀÄ¤Î°Õ¡Ë¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò°ì»þÅª¤Ë»ß¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ ËÜ¿Í¤Ç¤¹¤éÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¿¼¹ï¤ÊÂ¼ó¤Î²ø²æ¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ°ÊÍè¡¢ºÇ¤â¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¿ÈÂÎÅª¤ÊÌäÂê¤ò¤è¤¦¤ä¤¯¹îÉþ¤·¤¿»þ¡¢ÈàËÜÍè¤Îµ±¤¤¬ºÆ¤ÓÊü¤¿¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¿¥±¤Ï¡¢²òÇ¤¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤òµß¤ª¤¦¤È¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤òÄ©¤ó¤À¡£Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ï¿¶¤ëÉñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¼«¿È¤â¡¢´ÆÆÄ¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë½½Ê¬¤ÊÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¸ø¤Î¾ì¤ÇÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥±¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ÇÎ¨Ä¾¤Ë¿¿¼Â¤òÏÃ¤·Â³¤±¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÃ¯¤«¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬Ã»ÍíÅª¤À¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢Èà¤Ï¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤òÅÒ¤±¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥ÀÂÐ¥ª¥µ¥¹¥ÊÀï¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢1993Ç¯¤Î³«¾ì°ÊÍè¡¢¥¢¥Î¥¨¥¿¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê»î¹ç¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÌë¡¢¥¿¥±¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¡Ö¶ìÇº¤È´¿´î¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÁ°¤Ë¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄãÄ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µÕ¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î½õ¤±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ï²áµî¿ôÇ¯¤Ç²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¥¿¥±¤Ø¤È½¸Ãæ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Ï¼¹Ù¹¤ÊÊñ°ÏÌÖ¤òÉß¤¡¢¥¿¥±¤ÏÍÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢Èà¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¿¥±¤ÎÆ®»Ö¤ÏºÇ½é¤«¤éÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£³«»Ï¤ï¤º¤«£²Ê¬¡¢Èà¤¬Á÷¤Ã¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬Æ¬¤ÇÂª¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤½¤Î¾Úµò¤À¡££°¡Ý£²¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç½ª¤¨¤¿Á°È¾¡¢·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤³¤½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÄÀÌÛ¡×¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¸åÈ¾°Ê¹ß¤ÎÈà¤Î¸ùÀÓ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥±¤Î±Ô¤¤CK¤«¤é·èÄêµ¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥Á¥Ã¥Á¤¬¤½¤é¤·¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥Á¥ã¥ì¥¿¡á¥Ä¥¡¥ë¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¿¥±¤Ï²¿¤«¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÌöÆ°¤·»Ï¤á¤ë¡£51Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¤Ø¡Ö¤¢¤È¤Ï·è¤á¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦´°àú¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤·¤«¤·¥½¥ì¡¼¥ë¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¸í¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¹¤éÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥¿¥±¤Ï¼«¤é¥¨¥ê¥¢Æâ¤ØÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¥Ý¥¹¥È¤Î³°Â¦¤ò¤«¤¹¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥½¥·¥¨¥À¤Î¹¶·â¤Ï¡¢½ÅÎÏ¤Ë°ú¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¿¥±¤Î¤¤¤ë±¦¥µ¥¤¥É¤Ø¤È·¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Î¼éÈ÷¿Ø¤òÁê¼ê¤Ë¡¢À®¸ù¤·¤è¤¦¤¬¤·¤Þ¤¤¤¬¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é²¿ÅÙ¤â¡¢²¿ÅÙ¤â»Å³Ý¤±Â³¤±¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥ª¥É¥ê¥ª¥½¥é¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾¡Íø¤ò³éË¾¤¹¤ë¥¿¥±¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë¥×¥ì¡¼¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ92Ê¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏË¬¤ì¤ë¡£Èà¤ÎÊü¤Ã¤¿±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº®Àï¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¥¢¥Î¥¨¥¿¤¬¶¸´îÍðÉñ¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
