中国重慶市にこのほどオープンしたネコのテーマパーク「蛍火虫港湾猫猫主題楽園」の風景を、広栄（グアン・ロン）がカメラに収めた。

ここにいるのは保護されたネコたちで、その数は数百匹に上る。園の広さは約3万平方メートル。けがの治療などを経て新たな生活をスタートさせたネコたちは来園者に甘えたり、陽だまりでのんびり寝そべったりして穏やかな時間を過ごしている。

園の責任者によると、「野良猫に安全で自由、食べ物の心配もない生活環境を提供したい」との願いが込められたこの園では、来園者とネコとの交流で得られる収益で運営する仕組みを実現。里親探しのプラットフォームの役割も担っている。現在、獣医師3人、医療助手2人を含む40人余りのスタッフが配置され、4〜5月ごろには2000〜3000匹を受け入れられる体制になる見込みだ。（編集/野谷）

●広栄（グアン・ロン）

中国西部に生まれ育つ。大学で写真を専攻し、写真理論と実践の両面から体系的な教育を受ける。卒業後、中国の雑誌社に所属し、プロフェッショナル・フォトグラファーとして活動。主に人文・ドキュメンタリー写真を手がけ、社会の現実や人々の日常に焦点を当てた作品を制作している。抑制の効いた誠実な表現と現場性、感情の描写を重視した作風が特徴で、これまでに多数の作品が国内主要メディアに掲載されてきた。現在までに、個人写真集を3冊刊行しており、写真界において一定の評価を得ている。



































