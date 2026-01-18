タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムを更新。カップケーキ作りに挑戦したことを明かしました。

【写真を見る】【 小倉優子 】 「メレンゲとバターを使ったカップケーキを焼きました」 長男は「『美味しい！朝ごはんに10個食べたい！』と言っていました笑」

小倉さんは「メレンゲとバターを使った カップケーキを焼きました」と書き出し、子どもたちと一緒にカップケーキを作る様子を掲載しました。





画面下には上手に焼けた４つのカップケーキの写真も掲載されていましたが、「アイシングをする予定でしたが、4個だとアイシング前に一瞬でなくなってしまいました」と、育ち盛りの子供たちを前に、飾り付ける前にそれぞれのお腹の中に消えていったことを綴っています。









出来立てをいただいた子どもたちの反応は、「長男も焼きたてを食べて『美味しい！朝ごはんに10個食べたい！』と言っていました笑」と、すっかり虜になってしまうほどの仕上がりだったようで、最後に「次はもっと作ろう♪」と締めくくっていました。









この投稿にフォロワーからは「自分の子どもの反応は嬉しいですね」「だんだんと、お子さん達も一緒に作る様になって楽しみなんですね」「カップケーキで「これだ！」というレシピにまだ出会えておらず、、是非レシピお聞きしたいです」などのコメントが寄せられていました。



【担当：芸能情報ステーション】