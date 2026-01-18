1月17日、週末の情報バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS系）に、同局で新たにスタートする日曜劇場『リブート』から、鈴木亮平、戸田恵梨香、北村有起哉が生出演した。そこでの、戸田の近影に注目が集まっている。

「このドラマは、『グランメゾン東京』などを手がけた黒岩勉氏の脚本によるものです。鈴木さん演じる平凡なパティシエが主人公で、妻殺しの濡れ衣を着せられるも、自らの潔白を証明して真犯人を見つけ出していくというヒューマンサスペンスドラマで、戸田さんは、主人公を手助けする謎の公認会計士、幸後一香を演じます。日曜劇場には初出演となります」（テレビ局関係者）

1月18日の初回放送を前に『ブランチ』に登場した戸田は、カーキ色のミニスカートが印象的なシャツワンピースを着用していた。そんな戸田の姿について、X上では視聴者から

《お美しい》

《可愛すぎます!》

といった称賛の声のほか、

《久々に見たけど戸田恵梨香の細さに驚愕してる…》

《やせすぎじゃない?元々細いけど、腕とかやばい》

など、驚きや心配の声が上がっていた。

小学生で芸能活動をスタートさせた戸田。2006年の映画『デスノート』で注目を集め、2007年にはドラマ『LIAR GAME』シリーズ（フジテレビ系）で連続ドラマの初主演を飾り、女優としての活躍を続けてきた。そんな戸田は、ある時期、その華奢なスタイルが注目を集めたことがあった。

「2016年、レディースファッションブランド『レプシィム（LEPSIM）』のイメージキャラクターに起用され、スペシャルムービーに戸田さんが出演しました。それが配信されると、スタイルが『細すぎる』と話題になりました。

また、2019年から2020年にかけて放送されたNHK連続テレビ小説『スカーレット』でヒロインを務め、翌2021年7月期放送のドラマ『ハコヅメ』でも主役を演じました。当時は新型コロナウイルスが猛威をふるっており、共演者たちがダウンしていくなか、多忙な撮影をこなす戸田さんの姿に、激やせへの心配が寄せられていました」（芸能ジャーナリスト）

その間、2020年12月には、俳優の松坂桃李との結婚を発表。2022年には妊娠を発表し、2023年5月には第1子を出産している。産後は体型が崩れやすい時期だが、戸田は変わらずスタイルをキープしている。

「今回の日曜劇場が、戸田さんにとって女優として本格復帰となります。産後は育児を優先して仕事をセーブし、モデルの仕事やイベントへの参加を中心に活動していたので、テレビで久々にその姿を見た視聴者も多かったのかもしれません。

今回の衣装は、裾からのぞく腕や、ミニスカートからの足など、全体的に“ほっそり”に見える衣装だったこともあり、視聴者からは心配の声も上がったのでしょう」（同前）

仕事と家庭を両立し、スタイルを維持する戸田の姿には脱帽するしかない。