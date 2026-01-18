次期衆院選の和歌山２区に公認候補を擁立しないことを決めた自民党県連は１７日、和歌山市内で開いた年賀会で党の方針に従い、無所属現職の世耕弘成・元経済産業相（６３）を支持することを関係者らに説明した。

県連の石田真敏会長は、予想される選挙戦まで時間がないことや情勢調査の結果を踏まえて世耕氏を支持するという党本部の方針を受けた対応であると経緯を述べた。１６日に開いた県連の代表役員会で、党本部に従うことを決めたと伝えた上で「保守分裂を避け、県連が一つになり、県の発展のため頑張ることが大事だ」と理解を求めた。

年賀会では、元党幹事長の二階俊博氏も「県連一丸となってやろう。和歌山をますます、すばらしい県に発展させる」と語った。

宮崎知事も出席し、「自民党にはしっかり戦っていただき、私も応援したい」とあいさつした。

１６日の代表役員会では、県連側と世耕氏は友好関係を尊重することなどについて確認書に署名した。世耕氏は報道各社の取材に「歩みを一つにしていこうということを確認した」と述べ、二階氏と握手を交わしたと明かしていた。