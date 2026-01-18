プロ野球・巨人の大勢選手が17日、WBCに新たに招集された菅野智之投手について語りました。

菅野投手とは巨人でともにプレーしていた大勢投手。菅野投手の招集について「また一緒に同じユニホーム着て試合が出来るので嬉しいです」と喜びを表します。

さらに「発表されてるメンバーで巨人の選手一人しかいないので、一人で上手くやっていけるかなという気持ちがあった」と話し、「菅野さんだったり、同じジャイアンツでプレーしていた人が、一人でも多くいてくださるのは僕的にも心強いです」と胸中を明かしました。

菅野投手はメジャー1年目の昨季、オリオールズで、10勝10敗、防御率4.64の成績でいきなり2桁勝利をあげる活躍。大勢投手は「気になってましたし、『今日勝ち星ついた』という話など試合前にしていた」と先輩の活躍に刺激を受けていたといいます。

菅野投手に聞きたいことについて「ピッチクロックとか、対外国人バッターの時に気をつけることだったり、一年間を通して感じられたことを聞けたら、すごく活きてくるのではないかなと思います」と話しました。

前日のメンバー発表から連絡をとったかと記者に問われると、「僕シャイなので。菅野さんって(田中)将大さんと違った感じの先輩というか。まだ気軽に連絡出来る関係にはなってない」と語り、「ご飯とかゴルフとかも連れて行ってもらったことありますけど、まだ『よろしくお願いします』となかなか言えない。けど、後輩としてしっかり連絡したいなと思います」と、冗談交じりに話しました。

また、WBCでのベテラン選手との交流について「菊池雄星さんだったり菅野さんだったり、年齢問わず素晴らしいピッチャー陣の方がたくさんいるのでメンバー見るだけでも心強い」と話すも、「自分がここに入って大丈夫なのかなという不安もあります」と吐露。

それでも「ケガしないように。しっかりWBC開始にいいパフォーマンスで入れるようにしたいなと思います」と意気込みました。