¡ÚÎ©Àî¶¥ÎØ¡Û£²·î¤ÎÃÏ¸µ£Çµ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹ç½½Ê¬¤ÎÅìÌð·½¸ã¡ÖÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤Ç²Å±ÊÂÙÅÍ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤òÁö¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Î©Àî¶¥ÎØ£Æµ¡Ö£È£Ð£Ã£Ê£ÃÇÕ¡¦¥µ¥ó¥¹¥ÝÇÕ¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£·ãÇ®¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£²£Ò½éÆüÆÃÁª¤ËÃ±µ³¤ÇÎ×¤àÅìÌð·½¸ã¡Ê£²£·¡á·§ËÜ¡Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£´Ç¯ÌÜ¤ÇÅöÃÏ½é½ÐÁö¤Ê¤¬¤é¡ÖÂç³Ø»þÂå¤ËÎý½¬¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ã±µ³¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤±¤É¼«ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾¾ËÜµ®¼£¤äÎëÌÚÎµÆó¤é£Çµ¾ïÏ¢ÁÈ¤òÁê¼ê¤Ë°ìÈ¯¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¿·Ç¯¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢ÅìÌð¤Ïµ¤¹ç¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£²·î¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î·§ËÜ¤Ç£Çµ¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤¬º£Ç¯¤ÎÂç°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£Áª¹Í´ü´ÖÆâ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯£±£±·îËö¤Î¾¾¸Í¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥À¡¼Áè¤¤¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½à·è£±Ãå¤«¤é¤Î·è¾¡£³Ãå¤È¹¥Áö¡£³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£±³ØÇ¯¾å¤Î²Å±ÊÂÙÅÍ¤¬£±£°·î¤Î𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡ÊÁ°¶¶¡Ë¤òÀ©¤·¡¢¶å½£Àª¤Ç¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤ÎÃæÀîÀ¿°ìÏº¡Ê¹â¾¾µÜµÇ°ÇÕ¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£Çµ¥¦¥¤¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·§ËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¶å½£Á´ÂÎ¤ËÎ®¤ì¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÅìÌð¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤Þ¤À£Çµ¤Î½à·è¤Ë¤â¾è¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÃÏ¸µ¤Ç·è¾¡¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤·¡¢²Å±Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤òÁö¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎºÇÂçÌÜÉ¸¤Þ¤Ç»Ä¤ê£±¤«·î¡£°ìÁö¤¿¤ê¤È¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£