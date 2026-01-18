元日向坂46渡邉美穂、姪っ子との密着ショットに絶賛の声「可愛すぎ」「どっちも羨ましい」
【モデルプレス＝2026/01/18】元日向坂46で女優の渡邉美穂が1月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。愛らしい姪っ子との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳元日向坂人気メンバー「可愛すぎ」姪っ子との密着ショット
渡邉は「姪っ子と戯れた」とつづり、黒のタートルネックに眼鏡を合わせたリラックスした姿で、姪っ子を膝の上に乗せて寄り添う2ショットを投稿。またInstagramの通常投稿では、姪っ子の髪を優しく触ったり、一緒に指遊びをする微笑ましい様子も披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎ」「なんて幸せな2ショット」「どっちも羨ましい」「優しい表情」「可愛くてたまらない感じがあふれてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳元日向坂人気メンバー「可愛すぎ」姪っ子との密着ショット
◆渡邉美穂、姪っ子と戯れる2ショット披露
渡邉は「姪っ子と戯れた」とつづり、黒のタートルネックに眼鏡を合わせたリラックスした姿で、姪っ子を膝の上に乗せて寄り添う2ショットを投稿。またInstagramの通常投稿では、姪っ子の髪を優しく触ったり、一緒に指遊びをする微笑ましい様子も披露している。
◆渡邉美穂の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎ」「なんて幸せな2ショット」「どっちも羨ましい」「優しい表情」「可愛くてたまらない感じがあふれてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】