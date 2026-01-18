¿·¸¶ÂÙÍ¤¡ÖÁêÊý¡×¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤ÎÉñÂæ´Õ¾ÞÊó¹ð Ì©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ç¡ÖÁê»×Áê°¦ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¤¢¤µ¤æ¤¤Ï±Ê±ó¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/18¡ÛÇÐÍ¥¤Î¿·¸¶ÂÙÍ¤¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ê¤È¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Î´Ñ·à¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLºîÉÊ½Ð±éÇÐÍ¥¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÆü¡¢¿·¸¶¤ÏÆ±ºî¤ò´Ñ·à¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¶ðÌÚº¬¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö²²¤»¤ºÆ²¡¹¤ÈÎ©¤ÁÂ¸ºß¤¹¤ëÁêÊý¤ÏÎ®ÀÐ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¶ðÌÚº¬¤òÀä»¿¤·¡Ö¤È¤Æ¤âÇ»Ì©¤Ê±é·àÂÎ¸³¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤·à¾ì¤Ê¤Î¤ÇÁÛ¤¤¤â¤è¤ê°ìÁØ¤Ç¤·¤¿¡£½éÉñÂæ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö£²£µ»þ¡¢⾚ºä¤Ç ¡×¡Ê2024¡Ë¡¢¡Ö£²£µ»þ¡¢⾚ºä¤Ç Season£²¡×¡Ê2025¡Ë¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁêÊý¸Æ¤Óµã¤¯¡×¡Ö2¿ÍÂ·¤¦¤È°Â¿´´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö°¦¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¥¥å¥ó¡×¡Öµ÷Î¥¤¬¶á¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¡×¡ÖÁê»×Áê°¦ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¤¢¤µ¤æ¤¡Ê¢¨¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤¿2¿Í¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ï±Ê±ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¿·¸¶ÂÙÍ¤¡ÖÁêÊý¡×¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤ÎÉñÂæ´Õ¾Þ¤Ø
¢¡¿·¸¶ÂÙÍ¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
