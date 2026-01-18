自動給餌器にやってきた猫さん。出てきたごはんをお行儀よく食べると思いきや……？衝撃的な犯行の一部始終がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で480万回以上再生されるほど反響があり、「食いしん坊バンザイ！」「欲しがり屋さんなんだからもぉー！w」「きゃわいすぎw」といった声が殺到しました！

自動給餌器にやってきた猫

Instagramアカウント「つゆちゃん(@tsuyu_nekonyan)」さまでは、食べることが大好きな猫の「つゆ」ちゃんの日常が更新されています。

そんなつゆちゃん。この日もお腹が空いたようで自動給餌器へ足早に近寄ってきました。

そして、自動給餌器へ到着すると、出てきたごはんを食べるかと思いきや……

なんと、ごはんが出てくる場所に前足を突っ込み、「早く早く！」「もっともっと！」と言いたげな様子でごはんを自ら取り出そうとしているではありませんか！

「まだまだ足りにゃい！」

しかし、出てきたごはんの量に満足していないのでしょうか。なんと、つゆちゃんは自動給餌器に追い打ち攻撃し始めたのです！

どうやら自動給餌器が出す一回の量に満足できない食いしん坊なつゆちゃん。その後、大量に出てきたごはんを見て満足したのか、ご機嫌でムシャムシャと食べる姿に思わず笑ってしまった飼い主さんなのでした！

食いしん坊すぎる犯行に大爆笑！

つゆちゃんの想像以上に食いしん坊な犯行現場は、Instagramに投稿されると瞬く間に多くの心を鷲掴みに！コメント欄には「食いしん坊バンザイ！」「欲しがり屋さんなんだからもぉー！w」「きゃわいすぎw」といった声が寄せられています。

食いしん坊すぎる姿を捉えられてしまったつゆちゃんの様子は、Instagramアカウント「つゆちゃん」に投稿されています。

甘えん坊でのんびりや、ごはんを前にすると凄まじい執着心を見せるギャップが魅力的なつゆちゃん。「もっとつゆちゃんのことが知りたい」と思った方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

つゆちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「つゆちゃん(@tsuyu_nekonyan)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。