飼い主さんが食事を摂ろうとしたところ…？座り方、目つき、仕草のどれをとっても最上級にかわいすぎると話題で、動画は6千1百件以上の高評価を獲得。「もらえるのかなぁ～？もらえないのかなぁ～？ってかわいいね」「こんなんされたらめっちゃ食べにくいー！w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：飼い主さんが食べている『うどん』が気になる猫→『可愛すぎる展開』】

目線の先には…

TikTokアカウント『yumekyundesu』に投稿されたのは、飼い主さんの食べているうどんをものすごい圧で見つめている猫の様子です。動画に登場するのは、大きな目とふわふわな毛並みを持つキジトラ模様の猫さん。この日、飼い主さんがうどんを食べようとしていると、猫さんがやってきて机の上に鎮座し、穴があきそうなほどの目力でじっと見つめてきたのだそうです。

猫さんの目線は飼い主さんではなく、うどんに一極集中。飼い主さんが麺を持ち上げて上下させると、猫さんはその動きに合わせて目線や頭を動かし、さらには不思議なものでも見るように首をどんどん傾けていったといいます。

首かしげ無限ループ

猫さんは前足をきちんとそろえ、しっぽを体にくるりと巻きつけて、完璧なまでに整った姿勢を保ちながら、目だけはずっとうどんに釘付けのままだったのだとか。

飼い主さんがうどんを高く持ち上げた瞬間、「ちょっと味見を…」とでも言うように猫さんは鼻先を近づけてきたとのこと。しかし、もらえないことが分かると、猫さんはまた首を大きくかしげて、“白くて細長い謎の物体”を興味深そうに見つめ続けていたそうです。

かわいさと圧のギャップが最高

「それ、猫用じゃないの？」という声が聞こえてきそうなほどに、猫さんの表情は真剣そのもの。最後まで行儀のよい姿勢を崩すことなくうどんを凝視し、首を傾け続ける猫さんの姿は、観る人の笑いを誘います。

自由で楽しい毎日を送る猫さんの日常の様子は、これからも多くの人々に癒しと笑いを届け続けてくれることでしょう。

投稿には、「首の角度がたまらないです！w」「だんだん首が傾いていくのがすごくかわいい！w」「隙あらばもらおうとしているのかな？w」「うどんに興味があるんだね」「めっちゃ見てるねw」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

TikTokアカウント『yumekyundesu』では、この他にも猫たちのかわいい姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yumekyundesu」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。