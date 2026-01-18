W杯トロフィーイベントが都内で行われた

「コカ・コーラ FIFA ワールドカップ トロフィーツアー」お披露目イベントが1月18日、都内で行われた。

日本コカ・コーラのムラット・オズゲル社長、7人組グループ「XG」、日本サッカー協会の宮本恒靖会長、そしてFIFAレジェンドとして元ブラジル代表MFジウベルト・シウバ氏が登場。2002年の日韓大会で優勝を経験したジウベルト・シウバ氏は、24年ぶりに日本でW杯トロフィーを掲げ「重いです。国を背負う荷の重さと同じぐらい重いです。私はトロフィーを掲げることができた本当に光栄な人物です」と話した。

ジウベルト・シウバ氏は現役時代、高いボール奪取能力と確かな足元の技術を兼ね備えた守備的MFとして活躍。ブラジル代表では、2002年の日韓大会でW杯優勝を経験。その後、イングランド・プレミアリーグのアーセナルに移籍し、長年活躍した。2003-2004シーズンに無敗優勝を成し遂げた「インビンシブルズ」の1人として知られる。

「日本に戻って来れて大変嬉しく思います。初めて来たのは2002年のW杯の時で、大変いい思い出になりました。私の人生、キャリアも変えた大会。それ以来、また戻って来れてうれしいです」と当時を振り返った。

今年6月に開幕する北中米W杯で、日本代表は優勝を目標に掲げる。グループステージを勝ち上がると、決勝トーナメント1回戦では、シウバ氏の母国・ブラジルと対戦する可能性がある。

宮本会長はW杯トロフィーを前に「こんなに近くにあるのは初めて。ワクワクします」と興奮を隠さなかったが、本大会では森保ジャパンへ最大限の支援を約束。「選手、監督は優勝を公言しています。これからの強化や事前キャンプ、移動も含めていいパフォーマンスを出せるようにサポートしていきたい」と力強く言い切った。

今回が6回目となるツアーは、1月3日からサウジアラビアでスタート。75の地域を約150日かけて回る予定となっている。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）