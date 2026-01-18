2月6日に開幕

ミラノ・コルティナ五輪が2月6日に開幕する。18日には千葉・ららアリーナ 東京ベイで結団式が行われ、日本代表選手団の一部と日本オリンピック委員会（JOC）の役員らが出席。大舞台へ、意気込みを語った。

日本代表選手団からは、旗手代行を務める女子フィギュアスケートの坂本花織らが出席。JOCの橋本聖子会長、チームジャパン団長の伊東秀仁氏、副団長の原田雅彦氏らも登壇した。秋篠宮ご夫妻もご臨席し、「参加される皆様には素晴らしいパフォーマンスを発揮されることを期待しております」などと激励を送られた。

2022年の北京五輪では個人で銅、団体で銀メダルを獲得した坂本。決意表明では「日本代表として、行動規範を遵守し、日本の文化、礼儀正しさをお伝えできるよう、国際親善に努めてまいります」と力を込めた。「今大会は広域開催となり、選手のみなさんと現地で直接顔を合わせることが難しい」として、選手団にチームジャパンのデジタルプラットフォームの活用した情報交換・共有を促した。

続けて「私は多くの方からお笑いキャラとして呼ばれていますが、このプラットフォームを活用し、私の明朗快活、天真爛漫なコメントを投稿し、チームジャパンを心を一つに盛り上げていきたい」とユニークに意気込んだ。

開会式は2月6日に行われる。旗手は2022年の北京五輪スピードスケート男子500メートルで銅メダルを獲得した森重航（オカモトグループ）が務める。



（THE ANSWER編集部）