¡¡¥Ýー¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«ー¥È¥Ëー¤¬¡¢¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ëー¥Ëー¤Î64ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Ö¥Û¥¨¥ó¡¦¥¢¥¤¥à¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡¦¥Õ¥©ー¡×¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£2025Ç¯5·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢¥Ýー¥ë¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥¸¥çー¥¸¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ýー¥ë¤Ï¥¶¡¦¥Óー¥È¥ë¥º¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç64ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥¸¥çー¥¸¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£¡Ö¼Â¤Ï¥Ýー¥ë¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¯¥¯ー¥ë¤Ê¤Î¤ò¤Í¡×¡Ö¡Ø¥Û¥¨¥ó¡¦¥¢¥¤¥à¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡¦¥Õ¥©ー¡Ù¤ò±éÁÕ¤¹¤ëÈà¤ÎÆ°²è¤À¤Ã¤¿¡£¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー½£¥ªー¥¬¥¹¥¿¤Ç¥¿¥Ð¥³¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¥Ýー¥ë¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¹¤éÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤·¤Æ¤äÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë°Ú·É¤ÎÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡£¥Ýー¥ë¤â¤Þ¤¿¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î°Î¿Í¤¿¤Á¤ÎµÄÏÀ¤ËÉ¬¤ºÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤À¤«¤éÈà¤¬ÅÅÏÃ±Û¤·¤Ë¡Ø¥Û¥¨¥ó¡¦¥¢¥¤¥à¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡¦¥Õ¥©ー¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¡×
¡¡¥Ýー¥ë¤Ë¥áー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¡Ö»þ¡¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥¸¥çー¥¸¡£2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¶¡¦¥Óー¥È¥ë¥º¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Ê¥¦¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¼¥ó¡×¤òÄ°¤¤¤¿¸å¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï1970Ç¯Âå¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤¿Ì¤È¯É½¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤Î¥Ç¥â¥Æー¥×¤òAIµ»½Ñ¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¡¢´°À®¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»þ¡¹Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¥Óー¥È¥ë¥º¤Î¶Ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Ï¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¡£¤¢¤Î¥Óー¥È¥ë¥ºÆÃÍ¤Î²»¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Óー¥È¥ë¥º¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢µæ¶Ë¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¤Î»þÂå¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¤³¤¦ÊÖ¿®¤·¤¿¤ó¤À¡£¡Ø¤ª¤¤¡¢¥Ýー¥ë¡£ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥çー¥¸¤Ï¡¢60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¼«Ê¬¤òÇ¯´ó¤ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¶À¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï64ºÐ¤ÎÃË¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤¿¤Þ¤Ë¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤Î¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ø¤¢¤ÎÏ·¤¤¤Ü¤ì¤ÏÃ¯¤À¡©¤¢¤¢¡¢ËÍ¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×
