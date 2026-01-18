

XG

HIPHOP／R&Bグループ・ XGが18日、都内で開催された『コカ・コーラ FIFA ワールドカップ トロフィーツアー』お披露目イベントに出席した。 会見では、アンバサダーとしての抱負や、トロフィーと共に過ごした貴重な体験、そして理想の観戦シチュエーションについて、メンバーがそれぞれの言葉で語った。

米国、カナダ、メキシコの共催で行われる2026年サッカー・ワールドカップ（W杯）でチャンピオンに贈られるトロフィーのお披露目が18日に行われた。公益財団法人日本サッカー協会 (JFA) 会長 宮本恒靖氏、FIFAワールドカップ26 コカ・コーラキャンペーンのジャパンアンバサダーを務めるXG （メンバー：JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONA）、FIFAレジェンド 元ブラジル代表 ジウベルト・シウバ氏、日本コカ・コーラ株式会社代表取締役社長ムラット・オズゲル氏が出席した。

JURINは、「世界中が大きく盛り上がる FIFAワールドカップに関わることができて大変光栄に思っております」と、アンバサダー就任の喜びを語った。 また、当日着用した色鮮やかなオリジナルユニフォームについて、COCONAは「シルバーのスタッズやゴールドのごつめのアクセサリーを合わせてコーディネートしました。これを着てみんなで盛り上げたいです」と、ファッションへのこだわりを明かした。

驚くべきことに、XGは同日早朝、韓国からオリジナルトロフィーを運ぶ専用機に同乗して来日したという。HINATAは 「飛行機全体がトロフィーツアー仕様になっていて、人生で一度きりの貴重な経験をさせていただきました」と興奮気味に振り返り、機内では「コカ・コーラでみんなで乾杯して楽しかったです」と笑顔を見せた。

間近で見るオリジナルトロフィーの輝きに、JURIAは「テレビでしか見たことがなかったので、直接近くで見れてとても光栄。圧倒されました」と感銘を受けた様子。 一方、規則により国家元首や優勝経験者など限られた人物しか触れられないという説明を聞くと、HARVEY「貴重なトロフィーをこうやって見ることができるだけで本当に光栄です」と、その重みを噛みしめていた。