◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

２５年のベストレースを聞かれたらジャパンＣと答える。フランスのカランダガンによる２０年ぶりとなる外国馬の勝利は、ただの「１勝」ではなかったからだ。

１９８１年に始まった日本初の国際Ｇ１は、創設当初こそ外国馬の優勝が続いたが、１９９０年代に入ると日本馬が台頭。２１世紀は外国馬の勝利どころか出走自体がゼロ（１９年）にまで落ち込んでいた。日本馬のレベルアップ、日本と欧米の芝の違いなどが理由に挙げられるが、ジャパンＣ復活に向けてＪＲＡは地道に対策を続けてきた。

２２年に国際厩（きゅう）舎を新設して環境面を改善。２６年からは１着（５億円）に加え、凱旋門賞など世界の主要Ｇ１を制した馬が勝った場合、約７億８０００万円の褒賞金を受け取れるよう改正した。合計約１３億円にもなる１着賞金はサウジＣ（約１５億円）に次ぐ世界２位となる計算で、昨年のカランダガンのジャパンＣ制覇は宣伝効果としては最高のタイミングだった。

歴史的な一戦に尽力したＪＲＡ国際部の高松知之部長に話を聞くと、いかにこの勝利が重要だったかが伝わる。「世界最高峰の馬が来れば結果を残せるということが示されましたし、個人的な感情ではありますが、心が震えて泣きそうになりました。本音を言うと、心からホッとしたんですね。この馬でダメだったら…という思いもありましたから」。レース結果、褒賞金の改正等は欧州の新聞でも大きく取り上げられ、すでに有力馬陣営からの問い合わせが増えているという。「より良い馬が来る期待があります」と高松国際部長が話す通り、今年も日本にいながら世界最高のレースを観戦できそうだ。（中央競馬担当・西山 智昭）

◆西山 智昭（にしやま・ともあき）２００１年入社。１２年から中央競馬担当。