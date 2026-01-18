◆第６６回京成杯・Ｇ３（１月１８日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）

クラシックを目指す若駒の重賞が１５頭立てで行われグリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）がゴール前で鮮やかに差し切り。２連勝で重賞初Ｖ。戸崎圭太騎手は１７年連続の重賞勝利。上原佑調教師とともに当レースは初優勝となった。勝ち時計は１分５９秒３。

２４年ダノンデサイル（日本ダービー）、２３年ソールオリエンス（皐月賞）とのちのクラシックホースが勝っている出世レース。グリーンエナジーはデビュー戦こそ３着に負けたが、５か月の間隔を空け、１０キロ増と馬体も成長した前走を２番手からメンバー最速となる３２秒９の脚を繰り出し快勝。今回はデビュー３戦目で初の中山コースもクリアし、同舞台で行われる皐月賞に向けて弾みをつけた。

２着は６番人気のマテンロウゲイル（横山和生騎手）、３着には１番人気のソラネルマン（クリストフ・ルメール騎手）が入った。

戸崎圭太騎手「大事な重賞レースなので、しっかり勝つことができて良かったと思います。（ポジション取りは後ろだったが）スタートの出方次第でと思っていましたが、（馬体が）緩いぶんポジションは取れませんでしたが、テンションが高い馬なので、そのあたり落ち着かせて走ることができたなと思います。終始、手応えも良かったですし、道が開けばなと言う感じで。いい形で追い上げてくれたと思います。まだ緩さはありますが、１戦ごとにしっかりしてきていますし、ポイントとなるテンションも落ち着いてきているので力を出し切れているなと思います。クラシック路線で活躍していって欲しいと思います。ここで重賞を勝つことができたので、さらなる上を目指して欲しいと思います」