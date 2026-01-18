俳優の生田智子が、1月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。夫で元サッカー日本代表の“ゴン中山”こと中山雅史との結婚生活について語った。

【映像】手を繋いで番組に登場した生田智子＆中山雅史夫妻

1996年に結婚した生田と中山。司会の黒柳徹子から「もう随分長くなりましたね」と振られると、生田は「そうですね、今年で30年目になります」と感慨深げに語る。

夫の中山はJリーグのジュビロ磐田などで活躍後、現在はアスルクラロ沼津（JFL：日本フットボールリーグ）の監督を務めている。生田は「出会った時から、夫は仕事柄どうしても静岡のチームにいるので。（遠距離は）今もそうなんです」と語る。

番組内では、2015年に夫婦揃って出演した際のVTRも紹介された。スタジオに手をつないで登場する10年前の自分たちの姿に、生田は「（夫が）歌ってる。手つないでる（笑）」と照れ笑い。

また、黒柳の「初めて会った時からビビッときた？」という質問に対し、二人揃ってバツの札を上げる場面も。中山が「たぶん智子さんが惚れたんですよ。ぐーっと僕の魅力に吸い寄せられたというか」と冗談を飛ばす様子が流れると、スタジオは温かな笑いに包まれた。

それを見た今回のスタジオでは、黒柳が「ご主人はあなたの記念日を忘れないんですよね？」と質問。生田は「意外にも結婚記念日を忘れないんですよ。私は忘れてしまうんですけど（笑）」とコメントしつつ、過去に中山からもらったバラの花束や、1999年の同番組初出演時に身に着けていたアクセサリーについて、「よく見ると手首にクモの巣と、指と（手の甲）にあるのがクモです。スパイダーマンみたいなアクセサリーをどこかの国で買ってきました。全部ウケ狙いで、笑わせようと思って買ってくるんです」と紹介し、夫婦の仲睦まじい様子を明かしていた。（『徹子の部屋』より）