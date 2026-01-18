ロッテの小島和哉投手（２９）が１８日、長崎市内で行っている自主トレを公開。神社に参拝し絵馬に「優勝、規定投球回数、１４勝、防２・５０」の４つの目標を書き入れた。

「規定投球回のところも１８０回って書くつもりだったのに間違えて『規』と書いてしまった」と苦笑い。「長いイニング投げれば勝ち星は自然とついてくると思うのでそこを意識してやっています」と話した。

昨年は８勝１０敗、防御率３・７２と結果を残せなかった。「去年は自分が良くなかったから最下位になったと思う。今年に関しては１１月、１２月も詰め込んでやって来たので、やり返したいなっていう気持ちも強い」と誓う。

元ソフトバンクの和田毅氏を引き継いだ自主トレ。連日の密度の濃い練習をする中で、走り込みを多く取り入れる。１００メートル、ポール間走、インターバル走など様々なランニングメニューをこなしてきた。「タイム的にもギリギリに設定しているのでみんなキツい。最後の根性論の所もあると思う。一生懸命追い込んだから大丈夫だと自分にそう思えるくらい取り組んでいます」と言う。

この日はマウンドで４２球を投げ込んだ。「長いイニングを投げることと調子の波を作らない。強い球を投げることを意識してやっています」と充実感をにじませる。「自分が先頭切って突き進むからこそ皆が付いてくると思う。見本になるようにやっていきたい」。エースとして引っ張る思いだ。