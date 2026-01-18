¡Ö¼ê¤ò¾å¤²¤í¡ªËÜÊª¤Î½Æ¤À¡×ÊõÀÐÅ¹¶¯Åð¤ï¤º¤«3Ê¬¤ÇÌó8800Ëü±ßÊ¬¤Î¶âÀ½ÉÊ¡È¶¯Ã¥¡É¤Î°ìÉô»Ï½ª¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é²òÀÏ¤·ÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¡¡¥È¥ë¥³
¥È¥ë¥³¤Ë¤¢¤ëÊõÀÐÅ¹¤Ë²¡¤·Æþ¤Ã¤¿2¿ÍÁÈ¤¬¡¢¶âÀ½ÉÊ¤òÃ¥¤¦°ìÉô»Ï½ª¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï½¾¶È°÷¤ò¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÊª¤Î½Æ¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢¿ôÊ¬¤ÇÌó8800Ëü±ßÁêÅö¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ÃÏ·Ù»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤«¤éÍÆµ¿¼Ô¤ò³ä¤ê½Ð¤·ÂáÊá¤·¤¿¡£
¤ï¤º¤«3Ê¬¤ÎÁá¶È¡Ä½±¤ï¤ì¤¿ÊõÀÐÅ¹
¥È¥ë¥³¤ÎÊõÀÐÅ¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3Ê¬¤Î´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¯Åð¤Î½Ö´Ö¤À¡£Å¹Æâ¤Ë¸½¤ì¤¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤Î2¿ÍÁÈ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔ²º¤ÊÍÍ»Ò¤À¡£
¤¹¤ë¤È1¿Í¤¬¡¢½¾¶È°÷¤Ë½Æ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¤¢¤ëÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÊõÀÐÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤³¤ì¤ÏËÜÊª¤Î½Æ¤À¡ª¡Ù¤Ê¤É¤È¶¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼ê¤ò¾å¤²¡¢Éú¤»¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¶¯ÅðÈÈ¤é¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Îµ®¶âÂ°¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÂÞ¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼è¤ê»Ä¤·¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤ò°ÆÆâ¤µ¤»¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÈÈ¹Ô¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¶âÀ½ÉÊ¤âÌµ»öÈ¯¸«
ÊõÀÐÅ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¶âÀ½ÉÊÌó4kgÊ¬¤Ç¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó8800Ëü±ßÁêÅö¤À¡£
¸½ÃÏ·Ù»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò²òÀÏ¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
ÃÏÃæ¤ËÊ¬¤±¤ÆËä¤á¤é¤ì¤¿¶âÀ½ÉÊ¤âÌµ»ö¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ë¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 1·î15ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë