¥°¥¨¥¤Æ¨¤·¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤ËÃíÌÜ!?¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÇäµÑ¤Ê¤é¡È147²¯±ß¡É°Ê¾å¤òÍ×µá¤«
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ïºò²Æ¤ËÂ³¤¡¢º£Åß¤äº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇCB¤ÎÊä¶¯¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁª¼ê¤¬³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤Ïºò²Æ¤«¤é¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢±Ñ¡ØTEAMTALK¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤ò³«»Ï¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿1¿Í¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï³ÍÆÀ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æ±Áª¼ê¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²¾¤ËÇäµÑ¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¤·¤Æ¤â8000Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê147²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤¬°ÜÀÒ¤Î´õË¾¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤âÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤ÎÆ±Áª¼ê¤Ø¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ê¤É¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢CB¤ÎÊä¶¯¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÃ¯¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£