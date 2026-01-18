永瀬清子さんの生誕120年を記念して、永瀬さんの故郷、岡山県赤磐市で若松英輔さんの詩作講座が開かれます。

「現代詩の母」と呼ばれる詩人永瀬清子さんは、1906年、現在の赤磐市松木に生まれました。

最初の詩集は、1930年の「グレンデルの母親」。



その後、89歳で亡くなるまで生涯現役の詩人を貫きました。

亡くなったのは、1995年。誕生日と同じ2月17日でした。



2月17日は「紅梅忌」として、毎年、朗読会や講演会などが開かれています。





若松英輔さん

赤磐市は、朗読会「永瀬清子の詩の世界」を2月21日、赤磐市くまやまふれあいセンターで、NPO法人「永瀬清子生家保存会」は、2月23日、赤磐市の熊山英国庭園で開く予定です。

若松英輔さんは、批評家・随筆家で、「三田文学」編集長、読売新聞読書委員、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授（2022年3月まで）などを歴任しています。



若松さんは著作の中で、たびたび永瀬清子さんについて言及し、2022年から、永瀬清子現代詩賞の選考委員を務めています。

今回の講座では、生誕120年を迎える永瀬清子さんの魅力を探り、その作品を題材に「詩を書くこと」について講演する予定です。

熊山英国庭園「ロージーズ・ハウス」で

日時：2026年2月23日 14：15～16：15

場所：熊山英国庭園「ロージーズ・ハウス」

山陽本線 熊山駅から約6km 駐車場８０台あり

参加費：5,000円

定員：８０名

予約：070-3783-0217