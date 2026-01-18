◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル、良）

伝統のハンデ重賞に１３頭が出走し、４番人気でハンデ５７キロのサブマリーナ（牡５歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリチャード）は、後方から脚を伸ばすも９着だった。武豊騎手は１９９７年メジロランバダ、９８年エリモダンディー、２０００年マーベラスタイマーに続く歴代最多タイの４勝目とはならなかった。

同馬は重賞に初めて出走した昨年５月の新潟大賞典で２着。昨秋はチャレンジＣ４着、京都大賞典１６着。今回は３か月半ぶりで５歳初戦を迎えていた。

１着は１番人気でハンデ５６キロのゲルチュタール（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタルで、勝ちタイムは２分２５秒７。 １１番人気のファミリータイム（松山弘平騎手）が２着。９番人気のリビアングラス（岩田康誠騎手）が３着だった。

武豊騎手（サブマリーナ＝９着）「道中からずっと内にもたれていました。きれいな馬場の方が持ち味が生きると思います」

トール・ハマーハンセン騎手（サトノグランツ＝１０着）「休養が長かったので、そのぶんかな。リズム良く、バランスも良かった。走りはいい感じでした。コンディションが悪いということではなく、（まだ）１００％ではなかったからね。また次走、期待できると思います」

岩田望来騎手（マイネルクリソーラ＝１１着）「いい位置につけられたんですが、前バランスの馬なので。京都の下りでスピードに乗りきれなかったです。最後は伸びていますが、違う競馬場でまた改めてですね」

藤岡佑介騎手（ライラック＝１２着）「外枠の差し馬には、あまりにも不利な馬場でした」

西村淳也騎手（オールナット＝１３着）「折り合いに問題はなかったですが、３コーナー過ぎから反応がなかったです」