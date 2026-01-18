フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が17日に放送され、現役時代に中日と阪神でプレーし、メジャーリーグでも活躍した福留孝介氏（48）がゲスト出演。2022年〜2024年の3年連続セ・リーグ最下位から2025年は4位に浮上した古巣・中日の成績について言及した。

この日は「プロ野球開幕SP どこよりも早い順位予想」がテーマ。2025年シーズンの順位に合わせて阪神OBの鳥谷敬氏（44）、DeNA（在籍当時は横浜）OBの谷繁元信氏（55）、巨人OBの岡崎郁氏（64）、中日OBの福留氏、広島OBの西山秀二氏（58）、ヤクルトOBの五十嵐亮太氏（46）が順番（Aクラスが前列、Bクラスが後列）に並び、2025年11月10日収録ながら2026年の順位予想をするという無謀な“超難題”に挑んだ。

まずは冒頭で番組MCを務めるお笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）から「去年は阪神が強かったですねぇ…」と振られた鳥谷氏が「強かったですね。まあ、本当にね、最速で優勝しましたし。タイガースが強かったのか、周りが弱かったのか…」とバラエティー仕様のジャブを繰り出した。

すると、阪神OBでもあるものの今回は中日OBとしての出演だった福留氏は中日4位について浜田から聞かれ「あの…。本当にちょっと…暗黒時代がやっと終わったという…」とコメント。すかさず浜田に「やっと終わった？」と軽いツッコミを食らった。

だが、ここで激しく動揺する福留氏。「だからと言って…まああの…。前監督…立浪さんが…悪いわけじゃないんですよ、その“さ”…ビリだったっていうのは。ただ、立浪さんがこう…まいてきた…こう…種…が…こう…やっと、こう開花したのが今年（2025年）」としどろもどろになりながらPL学園の大先輩でもある前中日監督・立浪和義氏（56）をかばった。

浜田が「うまいこと言うねぇ！」と苦笑いし、元中日監督でもある前列の谷繁氏が声を抑えながら“大笑い”の表情を浮かべるなか、福留氏は「PLの先輩が一生懸命育てたってことですね！」とまとめると、浜田は「あっははぁ〜！コイツ…」と福留氏を指差して大笑いだった。