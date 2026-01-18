【日経新春杯】坂井瑠星騎乗 ゲルチュタールが重賞初制覇

1月18日、京都競馬場で行われた11R・日経新春杯（G2・4歳上オープン・ハンデ・芝2400m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、ゲルチュタール（牡4・栗東・杉山晴紀）が勝利した。クビ差の2着に11番人気のファミリータイム（牡5・栗東・石坂公一）、3着に9番人気のリビアングラス（牡6・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは2:25.7（良）。

2番人気で川田将雅騎乗、シャイニングソード（牡5・栗東・中内田充正）は、8着敗退。

菊花賞4着後の休養明け

坂井瑠星騎乗の1番人気、ゲルチュタールが人気に応えて重賞初制覇を飾った。道中は飛ばしていく逃げ馬を見ながらの2番手をキープ。いつでも動ける形で直線まで運び抜け出しを図ると、逃げ馬の抵抗に遭いながらも勝負根性を発揮し、ゴール前ではしっかりと前へ出ていた。

ゲルチュタール 9戦5勝

（牡4・栗東・杉山晴紀）

父：ブリックスアンドモルタル

母：キラービューティ

母父：ゼンノロブロイ

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ゲルチュタール 坂井瑠星

2着 ファミリータイム 松山弘平

3着 リビアングラス 岩田康誠

4着 マイネルケレリウス 吉村誠之助

5着 ドクタードリトル 団野大成

6着 コーチェラバレー 鮫島克駿

7着 ヤマニンブークリエ 横山典弘

8着 シャイニングソード 川田将雅

9着 サブマリーナ 武豊

10着 サトノグランツ T.ハマーハンセン

11着 マイネルクリソーラ 岩田望来

12着 ライラック 藤岡佑介

13着 オールナット 西村淳也