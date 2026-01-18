コットンきょんの妻、“にこにこな子きょん”祖母とのお散歩ショット公開「お口そっくり」「天使」と反響
【モデルプレス＝2026/01/18】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが1月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の姿を公開し、話題になっている。
【写真】人気芸人の28歳妻「お口そっくり」息子の散歩ショット
まつきは「ばあば大好きでお散歩中にこにこな子きょん」とつづり、ベビーカーに乗ってお出かけを楽しむ愛息の姿を投稿。祖母との散歩にご機嫌な様子を披露した。また別の投稿では「突然すごい喋るようになった（2ヶ月／都内在住赤ちゃん）」と、成長を報告している。
この投稿には「子きょん可愛すぎる」「お口そっくり」「ばあばとのお散歩ほっこり」「癒される笑顔」「成長早くてびっくり」「幸せなお散歩タイム」「今日も天使すぎる」といった反響が寄せられている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。11月1日に第1子男児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
