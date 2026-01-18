関東は春の暖かさから一転し、21日(水)からは真冬らしい寒さが続くでしょう。今シーズン最長の寒波で、影響が長引きそうです。北部は山沿いを中心に大雪になるおそれがあり、水道管の凍結などにもご注意ください。

今シーズン最長の寒波 影響が長引く

東京都心は16日(金)・17日(土)2日連続で最高気温が15℃を超えるなど、季節先取りの暖かさが続いています。今日18日(日)は昼過ぎに13.4℃まで上がり、3月上旬並みでした。ただ、春の暖かさは一時的で、20日(火)は次第に冬型の気圧配置となり、真冬の空気に入れ替わりそうです。





21日から厳しい寒さ 北部の山では大雪

明日19日(月)の午前中は沿岸部ほど雲が多く、にわか雨の所があるでしょう。最高気温は東京都心や横浜で12℃、宇都宮や水戸で9℃と、今日よりも寒くなりそうです。20日(火)は昼頃をピークに気温が上がりますが、夜は朝よりも気温が下がるでしょう。次第に冷たい北よりの風が強まるため、気温が5℃くらいでも体感温度は氷点下になります。



21日(水)以降も平野部では晴れますが、最高気温は10℃に届かない所がほとんどでしょう。22日(木)は前橋と宇都宮で5℃と、日差しがあっても震えるような寒さです。朝晩は都市部でも内陸ではマイナス5℃くらいまで下がり、東京都心や千葉でも0℃未満の冬日となる日があるでしょう。



関東甲信地方には、低温と大雪に関する早期天候情報が発表されていて、21日(水)頃からは10年に一度レベルの低温となるでしょう。寒波の影響が続くことで、農作物への影響や水道管の凍結などに注意が必要です。また、群馬県北部を中心に雪の降る量が、平年よりかなり多くなるおそれがあります。最新の情報を確認するとともに、大雪による交通への影響や除雪中の事故などに十分ご注意ください。

真冬らしい寒さ 朝晩は底冷え

26日(月)以降もしばらく晴れて、厳しい寒さが続くでしょう。27日(火)頃には寒気の流れ込みが弱まるものの、最高気温は8℃から10℃くらいの所が多く、平年並みの予想です。日中の寒さが多少和らいでも、朝晩は底冷えとなるでしょう。



また、空気の乾燥が進むため、火の取り扱いにご注意ください。電化製品のコードからも発火するおそれがありますので、ホコリが溜まらないようプラグやコンセントは定期的に掃除をして、使っていないプラグは抜いておきましょう。