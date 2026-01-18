NAMING.のグロスが話題♪水滴ツヤを叶える日本限定リップ

韓国コスメ好きの間で注目を集める「NAMING.」から、日本限定の新作リップグロスが登場します。これまでハート型リップシリーズで話題を呼んできた同ブランドが、今回提案するのは“水滴をまとったようなぷるツヤ感”。軽やかな使い心地と洗練されたデザインで、毎日のメイクにときめきをプラスしてくれる一本です。唇の印象をさりげなく格上げしたい大人女子にもぴったりの注目アイテムです♡

水滴ツヤを叶える新感覚グロス

「ネーミングデューアップハートリップグロス」は、ベタつかない軽やかなテクスチャーが特長。唇にのせるとみずみずしく広がり、透明感のあるツヤを演出します。

マイルドなプランピング効果※1により、ハリのある立体的な唇印象に仕上がるのも魅力。さらに保湿成分※2配合で、乾燥しがちな唇をなめらかに整えてくれます。

※1メイクアップ効果による

※2月見草油、オリーブ果実油、アンズ核油、アーモンド油、アルガニアスピノサ核油、ツバキ種子油、ダマスクバラ花水

ハートパーセントのリップペンシルで完成♡限定リップセットが先行発売

血色感を仕込む全3色ラインアップ



カラーは限定色を含む全3色展開。

00（限定色）は、ゴールド&ピンクパールが多彩にきらめく澄んだピンクカラー。

01は、上品さと血色感を与えるふんわりデイリーローズ。

02は、桃のような血色感にムードを添えるナチュラルヌーディーコーラル。どのカラーもクリアな発色で、ひと塗りで華やかな表情を演出します。

持つだけで気分が上がるハート型



価格：1,650円（税込）

ピンクメタリックのハート型パッケージは、スタイリッシュさと可愛さを両立。ポーチから取り出すたびに気分が高まり、メイク時間を特別なひとときにしてくれます。

SNS映えも抜群で、ギフトにもおすすめのデザインです。

日本限定のときめきを唇に



「ネーミングデューアップハートリップグロス」は、ツヤ・血色感・デザイン性を兼ね備えた、日本限定ならではの特別な一本。軽やかな塗り心地で、ナチュラルにも華やかにも使える万能さが魅力です。

毎日のメイクにさりげない高揚感を添えたい人はもちろん、NAMING.ファンならぜひチェックしておきたい新作。使うたび、唇と心がふっとときめく体験を楽しんでみてはいかがでしょうか♪