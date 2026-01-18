「ノルディックスキー・ジャンプ男子Ｗ杯札幌大会」（１８日、大倉山ジャンプ競技場）

個人第１８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われた。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は１３６・５メートル、１３８・５メートルの合計２７４・２点で２位。３週間後に開幕が迫ったミラノ・コルティナ五輪に向けて弾みを付けた。

１本目からヒルサイズに迫る１３６・５メートルを飛んで２位。２本目も最長不倒のビッグジャンプを見せ、飛型点でも全選手の中で最高得点を記録した。今季１０勝目を上げたドメン・プレブツ（スロベニア）には、わずか３・５ポイント届かなかったが「２本とも合格。２本目は風に恵まれてビッグジャンプできた」と納得した表情を浮かべた。

この日で五輪代表選考に関する基準日（１９日）までのＷ杯が全て終了し、１８年平昌大会から続く３大会連続の五輪出場が確実となった。個人ではノーマルヒル連覇、ラージヒルで金メダルを狙っていく。立ちはだかる最大の強敵は、この日も競り合ったドメン・プレブツ。「今の状況だとドメンがミスしない限りは難しい」と冷静に力量差を判断するが、それでも「ミスを待つわけではない。自分のパフォーマンスをするしかチャンスはないので」と闘志を燃やす。

今後はフライング世界選手権（２２日開幕）、Ｗ杯１戦に出場予定。五輪を見据えて欠場する選択肢もあるが「出ないは出ないで暇なんで。ずっと練習しているのも嫌。練習のために練習しているわけじゃない。試合がしたいです」と“陵侑流”で五輪へ照準を合わせていく。３週間後に迫った夢舞台へ「わくわくしている。楽しみです」と意気込んだ。