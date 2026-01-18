第1子妊娠中の藤田ニコル、“ゆるっとスタイル”の私服コーデを披露「ワンポイント入れてるのがおしゃれ」「色合いもかわいい」
モデルの藤田ニコル（27）が18日、自身のインスタグラムを更新。私服コーデを披露した。
【写真】「ワンポイント入れてるのがおしゃれ」“ゆるっとスタイル”の私服コーデを披露した藤田ニコル
「今日の私服」とつづり、全身ショットをアップ。やわらかなピンクのトップスにグレーのスウェットパンツ、黒のロングコートを合わせたゆるっとしたスタイルで、「豹柄で遊びはいれたい」とバッグでワンポイントをプラスしている。
ウエスト周りがゴムでできたスウェットは、「春生まれの妊娠中期も後半な私ですが お腹周り伸びて締め付けもゆるいからすごくいい感じ ネイビーもGETしよう」とお気に入りの様子で紹介した。
妊娠中もおしゃれを楽しむニコルの姿に、ファンからは「レースのデザインとか誰とも被らないスウェットで素敵過ぎる」「色合いもかわいい」「ゆるいんだけどちゃんとワンポイント入れてるのがおしゃれ」「コーデ可愛いです」などの声が寄せられている。
藤田は23年8月に俳優の稲葉友（33）との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告した。
