25Ç¯¤ÎÃæÄ«ËÇ°×¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¿å½à¡¡4320²¯±ß¡¢ºÇÀ¹´ü¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤Ï18Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î2025Ç¯¤ÎËÇ°×Áí³Û¤¬Ìó27²¯3500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4320²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°Ç¯Èæ25¡óÁý¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬20Ç¯¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤Ç¹ñ¶¤Î±ýÍè¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÁ°¤ÈÆ±¿å½à¤Ë²óÉü¡£°ìÊý¡¢17Ç¯¤Î¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ë¤è¤ëÀ©ºÛ·èµÄ¤ÇÃæÄ«¤ÎËÇ°×¤¬·ã¸º¤¹¤ëÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤ÏºÇÂç¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¡£ÃæÄ«¼óÇ¾¤Ï25Ç¯9·î¤ËÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î²ñÃÌ¤ÇÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÊÝÍý¤ÎÀ©ºÛ¤¬·ÐºÑÌÌ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤Ë°ìÄê¤Î»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡ÉÊÌÜÊÌ¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤é¤ä¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¡£Ãæ¹ñÂ¦¤«¤éÆÏ¤¯ÁÇºà¤òËÌÄ«Á¯¤¬°Â²Á¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤Ç²Ã¹©¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ËÁ÷¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤«¤éËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ç¤ÏÉßÊª¤äÊÉ»æ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢²È¶ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï½»Âð¤ä¹©¾ì¡¢²¹¼¼ÇÀ¾ì¤Î·úÀß¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£