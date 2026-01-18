遠方からでも行きたいと思う「静岡県の道の駅」ランキング！ 2位「伊東マリンタウン」を抑えた1位は？【2025年調査】
ドライブや旅行の目的地として人気を集める道の駅には、地域の魅力がぎゅっと詰まっています。地元グルメや特産品、雄大な自然の景色など、わざわざ足を運びたくなる理由がそこにあります。
【12位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年10月3〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、「遠方からでも行きたいと思う静岡県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：伊東マリンタウン（伊東市）／42票静岡県伊東市の海沿いに位置する道の駅。温泉やレストラン、お土産品店などが集まった複合施設で、クルージングや遊覧船も楽しめます。港町の活気とリゾート感が融合した雰囲気で、旅の疲れを癒やしながら伊豆半島の海の幸を満喫できます。カラフルな建物が並び、特に夕暮れ時の景色はロマンチックです。
回答者からは「海を眺めながらグルメを堪能できる道の駅。のんびりゆっくり過ごせそうなスポットだと思います」（30代女性／愛知県）、「海の歩道を散策したり足湯でまったりとゆっくり出来そうだから」（40代女性／兵庫県）、「レストランやショップ、海が一望できる立ち寄り天然温泉に足湯、マリーナなど、1日居ても飽きないから」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
1位：富士（富士市）／46票静岡県富士市にあり、国道1号線沿いにたたずむ道の駅。晴れた日には、目の前に雄大な富士山を望むことができる絶好のロケーションが魅力です。地元の新鮮な野菜や特産品、富士山の天然水を使った商品などが豊富に揃い、特に地元の食材を活かしたレストランやフードコートが人気です。富士登山の情報提供や休憩所としても機能しており、多くの観光客やドライバーに利用されています。
回答者からは「富士山も見える展望テラスと海鮮グルメが魅力」（40代女性／福島県）、「富士山の絶景を望むことができる道の駅で、地元の特産品や新鮮な農産物を取り扱っているから」（40代男性／静岡県）、「富士山の絶景と富士宮焼きそばなど名物グルメが味わえるから」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)