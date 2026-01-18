往年のレーシングマシンをオマージュ

ヤマハ発動機は、同社の創立70周年を祝い、スーパースポーツモデル「YZF-Rシリーズ」の5機種に記念モデル「70th Anniversary Edition」を設定しました。これらの特別なモデルは、2026年1月30日より順次発売される予定です。

この70th Anniversary Editionは、1955年の創立からヤマハ発動機がレース活動で培ってきた伝統を象徴するモデルとして登場します。

記念モデルにふさわしい特別な装備として、ライダーが乗車時に常に視界に入るタンクの天面には「70周年記念エンブレム」が配置されています。また、タンクサイドにはファクトリーチームを彷彿とさせる「ゴールドのヤマハ音叉エンブレム」があしらわれました。

デザインは、1964年にヤマハ初の250cc世界チャンピオンマシンとなった伝説的レーサー「RD56」からインスピレーションを得ています。当時のマシンに見られた、象徴的な白地に赤のラインが入ったカウルのイメージを基にした、特別なグラフィックが採用されています。これらの特別な意匠は、スーパースポーツモデルとして洗練されたRシリーズのデザインと調和し、他にはない特別なスタイルを創り出しています。

国内市場向けの「70th Anniversary Edition」は、今回発表された「YZF-Rシリーズ」5機種のほか、2026年モデルの「YZ250F」と「YZ125」も加えた全7機種で展開されます。

価格（消費税込）と発売日については、YZF-R1が264万円、YZF-R9が159万5000円で、共に1月30日に発売されます。YZF-R3は74万8000円、YZF-R25は71万2800円で、こちらは共に2月27日の発売となります。限定台数はYZF-R25が400台、その他のモデルは200台です。

なお、「YZF-R7 70th Anniversary Edition」および、「YZF-R7」「YZF-R3」「YZF-R25」のスタンダードカラー2026年モデルに関しては、2026年春以降のリリースおよび発売が予定されています。