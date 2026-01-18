°Ë¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁêà¥é¥ª¥¦¤È¥±¥ó¥·¥í¥¦á¤ËÌÜ¤¬¥Ï¡¼¥È¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Öº£²ó¤ÎË¬Ìä¤¬ÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼¡¡¸¶Å¯É×¤µ¤ó¤È¤´ÂÐÌÌ
¥±¥ó¥·¥í¥¦¡¢¥é¥ª¥¦¤Î¥¸¡¼¥¯¥ì¡¼ÈÇ²è¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é
¡¡Ì¡²è²È¡¦¸¶Å¯É×¤µ¤ó¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢Ë¬Æü¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¼óÁê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖBENVENUTA, MELONI! @GiorgiaMeloniÍèÆüÃæ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤È¸¶Å¯É×¤¬ËÜÆü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿ ¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÉÕ¤¥¸¡¼¥¯¥ì¡¼ÈÇ²è¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢15Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥ã¡¦¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤È¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¥±¥ó¥·¥í¥¦¤È½ÉÅ¨¥é¥ª¥¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¸¡¼¥¯¥ì¡¼ÈÇ²è¤òÂ£¤é¤ì¤¿¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ï´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¸¶¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖËÜÆü¡¢»ä¤Ï¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸¶Å¯É×»á¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£»á¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ®½Å¤ÊÂ£¤êÊª¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿À®Ä¹¤ò¹ï¤ß¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î½¸¹çÅªÁÛÁüÎÏ¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¸¶¤Î¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öº£²ó¤ÎË¬Ìä¤¬ÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¤Þ¤µ¤Ë¥¢¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤¿³°¸ò¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¸Ø¤ì¤ë»ö¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ ÆüËÜ¤Ï³§¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë°¦¤µ¤ì Âº·É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥±¥ó¥·¥í¥¦¤âÂç´î¤Ó¡×¡Ö¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Î¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£