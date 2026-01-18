伊藤英明 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54　※関西ローカル）にゲスト出演した。

　番組では、伊藤がダウンタウン・浜田雅功と2ショットで大阪ロケ。趣味の話題では、伊藤が「車が好きですね」「アメ車が好き」と明かし、愛車だというフォードの1960年式「マスタングGT500」の写真が紹介された。

　さらに「Audi梅田」を訪れ、「浜ちゃんと2人きりでドライブしたい！」という伊藤たっての希望で、伊藤がハンドルを握り浜田と2人きりのドライブが実現。

　最新の「Audi A6 Sportback e-tron performance」を伊藤が運転し、助手席に浜田が座るという貴重な2ショットが実現した。

　同番組は、TVerで1月24日午後1時53分まで見逃し配信。