伊藤英明、愛車をテレビで紹介…1960年式のアメ車 フォード最新モデルを運転＆助手席に浜田雅功の2ショットも
俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54 ※関西ローカル）にゲスト出演した。
【写真】伊藤英明、大阪でアウディを運転 助手席に浜田雅功
番組では、伊藤がダウンタウン・浜田雅功と2ショットで大阪ロケ。趣味の話題では、伊藤が「車が好きですね」「アメ車が好き」と明かし、愛車だというフォードの1960年式「マスタングGT500」の写真が紹介された。
さらに「Audi梅田」を訪れ、「浜ちゃんと2人きりでドライブしたい！」という伊藤たっての希望で、伊藤がハンドルを握り浜田と2人きりのドライブが実現。
最新の「Audi A6 Sportback e-tron performance」を伊藤が運転し、助手席に浜田が座るという貴重な2ショットが実現した。
同番組は、TVerで1月24日午後1時53分まで見逃し配信。
