「排除の論理はとらない」立憲・野田氏　「むしろ包摂の論理で」新党・中道改革連合への結集　「私は排除された経験」

立憲民主党の野田佳彦代表は18日、新党の「中道改革連合」への議員の参加について、「排除の論理はとらない。むしろ包摂の論理だ」と述べた。

野田氏は、公明党の斉藤代表とともに東京都内で記者団の取材に応じた際、2017年の衆院選前における旧・希望の党の「排除の論理」を引き合いに、新党の基本政策を認められない議員は参加できないのか質問された。

これに対し、野田氏は「最初から誰かを排除するという考え方を持っていないし、誰かを入れないための考え方はしない」と述べ、「排除の論理はとらない」と明言した。

そして、希望の党をめぐり、「私は排除された経験があって、それだけはやってはいけないと思っている。むしろ包摂の論理だ」として、「多くの人たちに納得して入ってもらえるように、包摂の論理でこれからのプロセスを進めていきたい」と強調した。

また、斉藤氏も「基本的な中道の考え方を具体化した政策を掲げ、それに賛同する方に集ってもらう」との考えを示しつつ、「最初から誰かを排除するという論理はとらない」と述べた。