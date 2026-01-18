◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル、良）

伝統のハンデ重賞に１３頭が出走し、１番人気でハンデ５６キロのゲルチュタール（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）がファミリータイムとの直線での叩き合いをしのいで、重賞初Ｖを飾った。坂井瑠星騎手は２０１９年から８年連続、杉山晴調教師は１８年から９年連続の重賞勝利とした。勝ちタイムは２分２５秒７。

同馬は昨年の青葉賞で３着になり、夏に２連勝でオープン入りした。菊花賞では４着と健闘し、４歳初戦で待望の重賞初タイトル。マスカレードボール、ミュージアムマイルなど強豪ぞろいの２０２２年生まれの世代から、また１頭、スター候補が現れた。

１１番人気のファミリータイム（松山弘平騎手）が２着。９番人気のリビアングラス（岩田康誠騎手）が３着だった。

坂井瑠星騎手（ゲルチュタール＝１着）「明け４歳で初めて乗った時から、良くなるのは古馬になってからと思っていました。順調に成長してくれて無事に勝てて良かった。

（レースプランは）瞬発力というより、長くいい脚を生かせればと思っていました。道中はリズム良く運び、残り８００メートルぐらいから使える脚を出し切るイメージで乗りました。前をしっかりかわし、後ろをどのぐらいしのげるかと思っていて、２着馬がしぶとくて接戦になりましたが、勝ち切ってくれてよかったです。

（強い４歳世代の一角）非常に強い明け４歳世代でもトップクラスの能力があると思うので、Ｇ２を無事に勝てたので、この馬でＧ１を勝てたらうれしいです」

杉山晴調教師（ゲルチュタール＝１着）「今の京都の馬場傾向を見ての競馬でした。あとは、この馬の持ち味の長い脚を生かしてという感じでしたね。大きく変わりはないですが、古馬との重賞でどれぐらいやれるかというところだったので、まずはほっとしています。年明け（初戦を）うまくいい形で勝てたので、これから先もまた頑張ってほしいです」