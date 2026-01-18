AKB48メンバー、美脚際立つミニスカ×厚底ブーツコーデにファン悶絶「脚真っ直ぐで綺麗」「天使がいた」
【モデルプレス＝2026/01/18】AKB48の佐藤綺星が1月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのセットアップ姿を披露し、話題となっている。
【写真】21歳AKB48「脚真っ直ぐで綺麗」ミニスカ×厚底ブーツから美脚スラリ
佐藤は白いハートの絵文字を3つに「『名残り桜』握手会1日目ありがとうございました」とコメントを添え、写真を投稿。ダークカラーのミニスカートのセットアップに厚底ブーツを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた美しい脚が際立つ全身ショットを披露した。同投稿にはそのほか、カメラに向かってにっこり笑うアップの写真や、ピースサインを作る写真なども公開されている。
この投稿には「可愛い！」「いつも元気もらってます」「握手会お疲れ様」「天使がいた」「お洒落なコーデ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
