「見捨てられた」「使える選手は12人か13人だけ」10戦未勝利グラスナー監督がクリスタル・パレス上層部に怒り
クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督が1-2で敗れた17日のサンダーランド戦後、クラブ上層部に対して「見捨てられた」と不満をあらわにした。『BBC』が伝えている。
今季は公式戦9試合負けなしの好発進を切ったC・パレスだが、現在10試合未勝利と苦境に立たされている。MF鎌田大地やFWエディ・エンケティアが負傷離脱している中、主将のDFマーク・グエヒはマンチェスター・シティへの移籍が濃厚とみられておりサンダーランド戦はメンバー外だった。
グラスナー監督はグエヒを起用できなかったことについて、8月に元10番MFエベレチ・エゼがアーセナルに移籍したことにも触れて「今シーズンは試合前日に2回も心臓を抉られるような出来事があった」と言及。その上で「9月以来となる(ミッドウィークに試合がなく)練習に専念できる週だったのに試合前日にキャプテンを売却した。意味が分からない」と苦言を呈した。
なお、グラスナー監督はサンダーランド戦で交代を行わなかった。控えにGKが2人入り、16歳のMFジョエル・ドレイクスもベンチ入りする現状に「どの選手も責めることはできない」と労いつつ、「チームで使える選手は12人か13人だけ。何のサポートも感じられない」と指揮官。「ベンチを見ても若い子たちがいるだけだから僕は動けない。何週間もそういったことが続いている」と述べ、補強を行わない上層部への怒りを示した。
指揮官は今月16日に今季限りで退任することを表明していたが、早期退任の可能性については「絶対にない。この選手たちと最後まで戦い抜く」と否定した。選手には「支援が得られないのであれば我々でやるしかない。他には誰もいない。我々だけがプレーする者だ」と伝え、結束して困難を乗り越えられるように鼓舞したという。
もっとも現地解説員のシェイ・ギブン氏は「グラスナー監督が月曜日までいたら驚く」と述べ、解任される可能性があるとの見解を示した。アラン・シアラー氏も「彼がそのように発言して上層部と対立した以上、結末は一つしかない」と述べて解任の予想を立てている。
今季は公式戦9試合負けなしの好発進を切ったC・パレスだが、現在10試合未勝利と苦境に立たされている。MF鎌田大地やFWエディ・エンケティアが負傷離脱している中、主将のDFマーク・グエヒはマンチェスター・シティへの移籍が濃厚とみられておりサンダーランド戦はメンバー外だった。
なお、グラスナー監督はサンダーランド戦で交代を行わなかった。控えにGKが2人入り、16歳のMFジョエル・ドレイクスもベンチ入りする現状に「どの選手も責めることはできない」と労いつつ、「チームで使える選手は12人か13人だけ。何のサポートも感じられない」と指揮官。「ベンチを見ても若い子たちがいるだけだから僕は動けない。何週間もそういったことが続いている」と述べ、補強を行わない上層部への怒りを示した。
指揮官は今月16日に今季限りで退任することを表明していたが、早期退任の可能性については「絶対にない。この選手たちと最後まで戦い抜く」と否定した。選手には「支援が得られないのであれば我々でやるしかない。他には誰もいない。我々だけがプレーする者だ」と伝え、結束して困難を乗り越えられるように鼓舞したという。
もっとも現地解説員のシェイ・ギブン氏は「グラスナー監督が月曜日までいたら驚く」と述べ、解任される可能性があるとの見解を示した。アラン・シアラー氏も「彼がそのように発言して上層部と対立した以上、結末は一つしかない」と述べて解任の予想を立てている。