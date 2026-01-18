ENHYPENのニューアルバムが発売当日にミリオン超え！4作連続の“ダブルミリオンセラー”達成に青信号

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ENHYPENのニューアルバムが発売初日売上げ165万2560枚を記録し、4作連続のダブルミリオンセラー達成が見えてきた。

■ストーリーテリングにこだわったアルバム＆MVが世界各地で大反響

ENHYPENは1月16日に韓国にて7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』をリリース。翌日のチャートによると、発売当日に売上げ枚数165万2560枚を記録し、デイリーチャート1位を獲得した。

グローバルチャートでもブラジル、インド、トルコなど10の国・地域のiTunes「トップアルバム」チャートで1位を獲得し、計52の国と地域のチャートで圏内入り。「ワールドワイド・iTunes・アルバムチャート」でもトップに立った。

配信でもタイトル曲「Knife」が世界各国でリアルタイムチャートで首位や上位入りし、アルバムに収録された全6曲が1位から6位を独占するなど、ストーリーテリングを重視した「コンセプトアルバム」ならではの結果を見せつけた。

さらに「Knife」のMV再生数も驚異的なスピードで伸び、危機さえも大胆に楽しむENHYPENの姿を描いた本作は、公開から19時間でYouTube再生回数1000万回を突破している。

そして16日には『THE SIN : VANISH』の発売記念ファンショーケースとKBS2『ミュージックバンク』で新曲のステージを初披露し、「Knife」のパフォーマンスは、大きな話題を呼んだ。

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

ALBUM『THE SIN : VANISH』

※韓国発売：1月16日

■【動画】ENHYPEN「Knife」 Official MV

