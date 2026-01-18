福岡県が、中古の太陽光パネルと電気自動車（ＥＶ）用バッテリーのリユース（再使用）サービスの構築に取り組むことがわかった。

両方を組み合わせた発電供給システムを事業者向けに定額で貸し出すことを構想している。新年度に県有施設で実証実験を始める。再生可能エネルギーのさらなる利用増を見据え、パネルとバッテリーを有効利用する環境を整える狙いがある。（手嶋由梨）

県によると、構想では、家庭や事業所から回収したパネルとバッテリーをつなぎ合わせ、発電と蓄電ができるシステムに加工する。生み出された電力は夜間などに補助的に使用することを想定し、定額で事業者に貸し出す。中古品の回収や検査は専門知識と技術が必要で、県内のリユース業者や自動車メーカーなどと連携するという。

県は、システムの安全性と耐久性、サービスの採算を検証するため、まずは県有施設で実験的に導入する。新年度当初予算案に関連費用を計上する方針だ。

二酸化炭素を出さないクリーンエネルギーの太陽光発電は東日本大震災後の２０１２年、国が決めた価格で電力会社が電力を買い取る「固定価格買い取り制度」が始まると、企業や家庭で急拡大。累計の設備導入量は２３年度に約７７００万キロ・ワットに達し、１２年度の８倍に増えた。政府は電源構成に占める太陽光発電の割合を２３年度の９・８％から４０年度に２３〜２９％まで引き上げる目標を掲げており、今後も増えると予測される。

一方、太陽光パネルの耐用年数は２０〜３０年とされ、増加する廃棄パネルの処理が課題だ。３０年代から急増し、国の予測では４０年代に全国で年間５０万トンに達するとされる。ただ、リサイクル環境は整っていない。福岡県内では、パネルを分解して資源回収する４施設の処理能力が年間計約４０００トン（２０２４年度時点）と、県内導入量（最大年約３万５０００トン）を大幅に下回り、多くは埋め立て廃棄されている。

また、中古ＥＶも８割が輸出され、バッテリーに使われているレアメタル（希少金属）の海外流出が問題になっている。

再エネ、省エネを推進する県は、太陽光発電やＥＶの普及と資源の有効活用を同時に進められる方策として、リユースサービスに取り組むことにした。県幹部は「再資源化の仕組み作りは急務だ」と話している。