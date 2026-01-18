ネイキッドドレスの上級編 ベラ・ハディッド、赤の大胆ドレスで俳優デビュー作プレミアに登場
モデルのベラ・ハディッドが、俳優デビューを果たしたドラマ『ザ・ビューティー 美の代償』のプレミアに、センセーショナルな赤いドレスをまとって登場した。
【写真】ベラ・ハディッド、大胆な露出ドレスで登場 全身ショットも
JustJaredによると、現地時間1月14日、米ニューヨークの近代美術館にて、『glee グリー』のライアン・マーフィーが手掛けるFXの新ドラマシリーズ『ザ・ビューティー 美の代償』のプレミアイベントが開催され、本作で初めて演技に挑戦したベラが来場した。
ディズニープラスによると、同作は国際的なスーパーモデルたちが謎の壮絶な死を遂げる連続事件を軸に、ハイファッション界の裏に隠された闇と人間の欲望を描き出す18禁の過激サスペンス。世界各国を舞台に「完璧な美のために人は何を犠牲にするか？」という問いを現代社会に投げかける。
本作で「名声と成功の絶頂期にある国際的なスーパーモデル」のルビーを演じるベラはこの日、スキャパレリによる深紅のクチュールドレスで登場。身体の両サイドが大胆に透けるシアーなデザインながら、計算されたカッティングと緻密な仕立てで、ファッション上級者らしい上品な装いに仕上げている。艶やかな柔らかい素材がベラの身体にぴったりフィットし、ハイファッションの世界を舞台にしたセンセーショナルなドラマに相応しい装いを披露した。
同作にはエヴァン・ピーターズやジェレミー・ポープ、ビリー・アイクナー、アシュトン・カッチャー、レベッカ・ホール、アンソニー・ラモスらが出演し、ベラのほかベン・プラットやイザベラ・ロッセリーニ、ピーター・ギャラガー、アメリア・グレイ・ハムリン、アリ・グレイナー、ビリー・アイクナー、ジェシカ・アレクサンダー、ジュリー・ハルストン、ラックス・パスカル、メーガン・トレイナー、ニコラ・ペルツ・ベッカム、ヴィンセント・ドノフリオら豪華セレブがゲスト出演する。
ドラマシリーズ『ザ・ビューティー 美の代償』（全11話）は1月22日、ディズニープラス「スター」で初回3話を配信。以降、毎週木曜日に最新エピソードが配信される。
